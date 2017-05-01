Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Скрипченко: «Крылья Советов» рассчитывали на победу над «Оренбургом», но реализация оставляла желать лучшего»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко прокомментировал ничью с «Оренбургом» (1:1) в поединке 26-го тура РФПЛ. Специалист выразил надежду, что заработанный в этой встрече один турнирный балл в итоге поможет самарцам сохранить прописку в Премьер-лиге.

    На данный момент «Крылья» находятся в зоне стыковых матчей в одном очке от зоны вылета. От 12-й строчки, дающей право напрямую остаться в РФПЛ, самарский коллектив отделяет шесть баллов.

    «Крылья Советов» рассчитывали на победу, но реализация оставляла желать лучшего. Мы создавали моменты, особенно во втором тайме, когда соперник начал стремиться к победе и стал раскрываться. Но все банально сводилось к тому, чтобы мяч пересек линию ворот. Думаю, мы потеряли два очка, но вся борьба впереди.

    За четыре тура до конца сезона неизвестно, как все сложится. Набранное сегодня очко может быть на вес золота, так его может и не хватить. Надеюсь, это очко окажется золотым для «Крыльев», – сказал Скрипченко в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.05.2017 18:08
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 1 мая 2017, 22:02

      Если у Оренбурга дома не выиграли,то у кого же тогда сможете в оставшихся матчах?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1710

      Sviro 1 мая 2017, 18:53

      Рассчитывали? А может, надо было ДОБИВАТЬСЯ победы ДОМА! Тряпьё.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11