Скрипченко: «Крылья Советов» рассчитывали на победу над «Оренбургом», но реализация оставляла желать лучшего»

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко прокомментировал ничью с «Оренбургом» (1:1) в поединке 26-го тура РФПЛ. Специалист выразил надежду, что заработанный в этой встрече один турнирный балл в итоге поможет самарцам сохранить прописку в Премьер-лиге.

На данный момент «Крылья» находятся в зоне стыковых матчей в одном очке от зоны вылета. От 12-й строчки, дающей право напрямую остаться в РФПЛ, самарский коллектив отделяет шесть баллов.

«Крылья Советов» рассчитывали на победу, но реализация оставляла желать лучшего. Мы создавали моменты, особенно во втором тайме, когда соперник начал стремиться к победе и стал раскрываться. Но все банально сводилось к тому, чтобы мяч пересек линию ворот. Думаю, мы потеряли два очка, но вся борьба впереди.

За четыре тура до конца сезона неизвестно, как все сложится. Набранное сегодня очко может быть на вес золота, так его может и не хватить. Надеюсь, это очко окажется золотым для «Крыльев», – сказал Скрипченко в эфире телеканала «Наш футбол».