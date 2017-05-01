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    Это’О оформил первый хет-трик за «Антальяспор»

    Нападающий «Антальяспора» Самуэль Это’О отметился хет-триком в матче чемпионата Турции с «Аданаспором». Игра закончилась со счетом 5:2. Стоит отметить, что этот хет-трик стал первым для 36-летнего камерунца за клуб из Антальи. Последний раз Это’О забивал три мяча в составе «Челси» в январе 2014 года.

    После этой встречи Это’О имеет на своем счету 14 голов в чемпионате Турции, что позволило ему выйти на третье место в гонке бомбардиров. После 29 туров «Антальяспор» занимает в турнирной таблице шестое место, находясь в трех очках от зоны Лиги Европы.

    Источник: Goal.com

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    01.05.2017 09:32
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