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Ребров: «У «Динамо» нет турнирной мотивации»

1 мая 2017, 07:43
1

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров поблагодарил своих футболистов за результат мата чемпионата Украины с «Черноморцем», который закончился со счетом 4:1. Он отметил, что у команды отсутствовала турнирная мотивация, но результат был достигнут. После этой встречи киевляне гарантировали себе второе место и участие в квалификации Лиги чемпионов.

– Мы заслуженно победили. Сейчас, к сожалению, у команды нет турнирной мотивации. Ее создали люди, пришедшие на стадион, важнейшие игры, которые «Динамо» проведет в конце сезона, и, конечно, матчи сборной.

Хорошо, что ребята серьезно отнеслись к игре, сделали задел в первом тайме, во втором забивали мячи и создавали моменты. За это им спасибо, теперь будем готовиться к следующей игре.

– Оцените игру Кравченко.

– Многие вообще не знали, что у нас есть такой игрок. В игре против «Николаева» мы попробовали его на этой позиции, здесь очень важно не проигрывать борьбу в обороне и действовать разнообразно в атаке. Для первой игры он сыграл очень надежно и достойно.

– Прокомментируйте игровые кондиции Цыганкова.

– Молодежь иногда может дать суперигру, иногда – нет. Все во многом зависит от настроения. Я вижу микроклимат в коллективе, все им помогают. Виктор может развиваться, у него для этого все есть. К сожалению, он подвержен травмам, только две недели назад залечил последнюю и сейчас еще находится не в своих оптимальных кондициях.

Сами видите, для меня нет разницы – игрок молодой или с опытом. Главное, что он делает на поле. Если сейчас Гармаш задышал совсем по-другому, это видно и по его отношению к тренировкам, и по его игре. Если молодой игрок будет лучше Гармаша или любого другого футболиста, то он будет играть.

– Давно не видно на поле Дерлиса Гонсалеса, с чем связано его отсутствие?

– Все игроки, выступающие на этой позиции, пытаются выдержать конкуренцию. Мы всем даем шанс, в том числе и Дерлису. Он только восстановился после микротравмы, пропустил достаточно времени. А за это время футболисты на этой позиции показывали игру, которая, на мой взгляд, более предпочтительна.

Источник: ФК «Динамо» Киев
Украина. Плей-офф Динамо К Черноморец Ребров Сергей
Комментарии (1)
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NEON-SM
1493630942
ещё читаю название, думаю а с чего вдруг вратарь спартака интересуется делами динамо)))
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