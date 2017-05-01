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    Ребров: «У «Динамо» нет турнирной мотивации»

    Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров поблагодарил своих футболистов за результат мата чемпионата Украины с «Черноморцем», который закончился со счетом 4:1. Он отметил, что у команды отсутствовала турнирная мотивация, но результат был достигнут. После этой встречи киевляне гарантировали себе второе место и участие в квалификации Лиги чемпионов.

    – Мы заслуженно победили. Сейчас, к сожалению, у команды нет турнирной мотивации. Ее создали люди, пришедшие на стадион, важнейшие игры, которые «Динамо» проведет в конце сезона, и, конечно, матчи сборной.

    Хорошо, что ребята серьезно отнеслись к игре, сделали задел в первом тайме, во втором забивали мячи и создавали моменты. За это им спасибо, теперь будем готовиться к следующей игре.

    – Оцените игру Кравченко.

    – Многие вообще не знали, что у нас есть такой игрок. В игре против «Николаева» мы попробовали его на этой позиции, здесь очень важно не проигрывать борьбу в обороне и действовать разнообразно в атаке. Для первой игры он сыграл очень надежно и достойно.

    – Прокомментируйте игровые кондиции Цыганкова.

    – Молодежь иногда может дать суперигру, иногда – нет. Все во многом зависит от настроения. Я вижу микроклимат в коллективе, все им помогают. Виктор может развиваться, у него для этого все есть. К сожалению, он подвержен травмам, только две недели назад залечил последнюю и сейчас еще находится не в своих оптимальных кондициях.

    Сами видите, для меня нет разницы – игрок молодой или с опытом. Главное, что он делает на поле. Если сейчас Гармаш задышал совсем по-другому, это видно и по его отношению к тренировкам, и по его игре. Если молодой игрок будет лучше Гармаша или любого другого футболиста, то он будет играть.

    – Давно не видно на поле Дерлиса Гонсалеса, с чем связано его отсутствие?

    – Все игроки, выступающие на этой позиции, пытаются выдержать конкуренцию. Мы всем даем шанс, в том числе и Дерлису. Он только восстановился после микротравмы, пропустил достаточно времени. А за это время футболисты на этой позиции показывали игру, которая, на мой взгляд, более предпочтительна.

    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    01.05.2017 07:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 1 мая 2017, 12:29

      ещё читаю название, думаю а с чего вдруг вратарь спартака интересуется делами динамо)))

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