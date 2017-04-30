РФПЛ. Гол Сухова в добавленное время принес «Уфе» победу над «Арсеналом»

Встреча 26-го тура чемпионата России между «Уфой» и тульским «Арсеналом» завершилась победой хозяев с минимальным счетом. На третьей добавленной минуте гол забил Александр Сухов.
Команда Сергея Семака набрала 36 очков и вышла на седьмую строчку в турнирной таблице. Тульский клуб по-прежнему занимает 14-е место.
Россия. РФПЛ. 26-й тур
Уфа – Арсенал (Тула) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Сухов, 90+3.
Уфа: Шелия, Йокич, Сухов, Аликин, Никитин, Карп, Засеев (Зубарев, 76), Стоцкий, Пауревич, Обляков (Кротов, 82), Игбун (Живоглядов, 90+5).
Арсенал: Габулов, Сунзу (Денисов, 45), Беляев, Вергара, Комбаров, Максимов (Расич, 57), Боурчану, Александров, Думбия, Бурмистров (Горбатенко, 83), Шевченко.
Предупреждения: Аликин, 28 – Вергара, 88.
Источник: Бомбардир.ру