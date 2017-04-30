РФПЛ. Гол Сухова в добавленное время принес «Уфе» победу над «Арсеналом»

Встреча 26-го тура чемпионата России между «Уфой» и тульским «Арсеналом» завершилась победой хозяев с минимальным счетом. На третьей добавленной минуте гол забил Александр Сухов.

Команда Сергея Семака набрала 36 очков и вышла на седьмую строчку в турнирной таблице. Тульский клуб по-прежнему занимает 14-е место.

Россия. РФПЛ. 26-й тур

Уфа – Арсенал (Тула) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Сухов, 90+3.

Уфа: Шелия, Йокич, Сухов, Аликин, Никитин, Карп, Засеев (Зубарев, 76), Стоцкий, Пауревич, Обляков (Кротов, 82), Игбун (Живоглядов, 90+5).

Арсенал: Габулов, Сунзу (Денисов, 45), Беляев, Вергара, Комбаров, Максимов (Расич, 57), Боурчану, Александров, Думбия, Бурмистров (Горбатенко, 83), Шевченко.

Предупреждения: Аликин, 28 – Вергара, 88.

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