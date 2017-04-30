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  • Десайи уверен, что сборная России выйдет в полуфинал Кубка конфедераций-2017

Десайи уверен, что сборная России выйдет в полуфинал Кубка конфедераций-2017

30 апреля 2017, 11:15
8

Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Марсель Десайи поделился ожиданиями от предстоящего Кубка конфедераций-2017, а также высказался о перспективах в данном турнире сборной России.

– Вы дважды выигрывали Кубок конфедераций. В России этот турнир считается больше выставочным. Насколько вы серьезно относились к нему?

– Это соревнование. Самое настоящее соревнование. Так было и во Франции, и в Японии и Корее, когда я выигрывал турнир. Конечно, это не чемпионат мира, но вполне самодостаточное соревнование, чтобы бороться в нем за победу. Сюда приедет чемпион мира сборная Германии, чемпион Европы сборная Португалии. Для сборной России это отличная возможность узнать свой уровень на фоне сильнейших команд. Уверен, Криштиану Роналду будет здесь – он захочет выиграть и поставить Кубок конфедераций в свой личный музей. Да каждый игрок захочет прикоснуться к трофею, потрогать его. Так что это никакая не подготовка к чемпионату мира – это Кубок конфедераций.

– Знаете ли вы кого-то из футболистов сборной России?

– Вратаря.

– Игоря Акинфеева?

– Да. Но сборная России – это больше коллектив, чем индивидуальности. Весь футбол сейчас идет к этому. Конечно, есть футболисты вроде Месси или Агуэро, но, прежде всего, нужно выстраивать командную игру. Кубок конфедераций – отличная возможность для россиян показать всем, чего они стоят. Когда ты играешь за сборную, ты представляешь свою страну. Это большая честь, да. Но это и работа. И своим выступлением ты можешь поднять собственную значимость. Российские футболисты должны прислушаться к собственному эго, что поможет выйти на новый уровень. В сборной России был Аршавин, который сумел проявить себя в Европе, но сейчас он уже не в команде. И теперь сборной нужно показать свои возможности, свою силу на Кубке конфедераций, чтобы, может быть, открыть новые имена. Кто у вас в группе?

– Португалия, Мексика и Новая Зеландия.

– Россия должна выходить в полуфинал. Уверен в этом.

Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля текущего года.

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Источник: Р-Спорт
Кубок конфедераций Россия Аршавин Андрей Акинфеев Игорь
Комментарии (8)
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Павел Амурский
1493543356
Он не знает что такое свино-мужицкое стадо.
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Dimonadze
1493543714
Сразу видно - не русский. Очень хочется чтоб Россия вышла из группы, но он не знает наших. Они "ничего не кому не должны".
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hevbn 28
1493543935
По поводу желания выиграть этот турнир, у наших игроков оно должно быть , ну а если его не будет, то это будет на грани добра и зла, ведь это хороший шанс выиграть какой никакой международный турнир впервые за 30 лет,тем более,что немцы точно привезут второй состав ,а то и третий ,мексиканцы даже на Кубок Америки часто привозят не основных игроков,правда сейчас Германия в футболе, так же ,как Канада в хоккее даже пятый состав может выиграть почти у кого угодно.И уж точно можно не сомневаться , что этот состав Бундес-Тим будет играть только на победу , каждый игрок захочет закрепится в команде.
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directorpg
1493545206
Спасибо за доброе слово в адрес сборной России.
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MorDOR_13
1493547381
Ну если там всякие Оздоевы, Кокорины будут так и до финала дойдем
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Обер-КанцлерЪ
1493556160
Ну какой полуфинал? Португалия в порядке полном; Мексика сейчас тоже в хорошем состоянии; Новая Зеландия скорее всего по схеме 8-1-1 играть будет или вроде того (а наши глухую оборону взламывать не умеют). Наиболее реальный прогноз - 1 очко в трёх матчах (нулевая ничья с Новой Зеландией), увольнение Черчесова, и ровно год на подготовку к ЧМ !
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momwig_
1493734789
Угу. В полуфинал. Выходить... с треском.
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Проекция LADA Priora Coup
1494062798
Легко это утверждать про полуфинал КК, хавбеку а затем дифу, который сам выигрывал этот турнир два раза в 2001 в Японии и РК, и в 2003 во Франции, (КСТАТИ У СЕБЯ ДОМА, ЧТО ПРИДАЁТ СХОЖЕСТИ СИТУАЦИИ!),забив в 2001 году в четвертьфинале Пента Кампионам, и став первой сборной дважды подряд выигравшей КК... Но с РФ это не пройдет, по определению
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