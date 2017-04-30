Десайи уверен, что сборная России выйдет в полуфинал Кубка конфедераций-2017

Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Марсель Десайи поделился ожиданиями от предстоящего Кубка конфедераций-2017, а также высказался о перспективах в данном турнире сборной России.

– Вы дважды выигрывали Кубок конфедераций. В России этот турнир считается больше выставочным. Насколько вы серьезно относились к нему?

– Это соревнование. Самое настоящее соревнование. Так было и во Франции, и в Японии и Корее, когда я выигрывал турнир. Конечно, это не чемпионат мира, но вполне самодостаточное соревнование, чтобы бороться в нем за победу. Сюда приедет чемпион мира сборная Германии, чемпион Европы сборная Португалии. Для сборной России это отличная возможность узнать свой уровень на фоне сильнейших команд. Уверен, Криштиану Роналду будет здесь – он захочет выиграть и поставить Кубок конфедераций в свой личный музей. Да каждый игрок захочет прикоснуться к трофею, потрогать его. Так что это никакая не подготовка к чемпионату мира – это Кубок конфедераций.

– Знаете ли вы кого-то из футболистов сборной России?

– Вратаря.

– Игоря Акинфеева?

– Да. Но сборная России – это больше коллектив, чем индивидуальности. Весь футбол сейчас идет к этому. Конечно, есть футболисты вроде Месси или Агуэро, но, прежде всего, нужно выстраивать командную игру. Кубок конфедераций – отличная возможность для россиян показать всем, чего они стоят. Когда ты играешь за сборную, ты представляешь свою страну. Это большая честь, да. Но это и работа. И своим выступлением ты можешь поднять собственную значимость. Российские футболисты должны прислушаться к собственному эго, что поможет выйти на новый уровень. В сборной России был Аршавин, который сумел проявить себя в Европе, но сейчас он уже не в команде. И теперь сборной нужно показать свои возможности, свою силу на Кубке конфедераций, чтобы, может быть, открыть новые имена. Кто у вас в группе?

– Португалия, Мексика и Новая Зеландия.

– Россия должна выходить в полуфинал. Уверен в этом.

Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля текущего года.

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