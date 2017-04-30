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  • Газзаев: «Хочу, чтобы Промес принял гражданство и играл за сборную России. Жаль, это невозможно»

Газзаев: «Хочу, чтобы Промес принял гражданство и играл за сборную России. Жаль, это невозможно»

30 апреля 2017, 09:11
15

Известный российский тренер Валерий Газзаев поделился ожиданиями от матча 26-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком», а также вспомнил противостояния с красно-белыми в бытность главного тренер армейцев. Напомним, встреча начнется в 17:00 по московскому времени.

«Из всех матчей, мне больше всего запомнилась игра, когда ЦСКА выиграл у «Спартака» 5:1 в «Лужниках». Тогда дебютировали два по-настоящему больших игрока: Мамаев и Дзагоев. До этого мы играли 3-5-2, а перед «Спартаком» поменяли тактическую схему на 4-3-3 и ввели двух молодых футболистов. Этим решением мы, во многом, и решили исход матча. Плюс дали старт карьере двум прекрасным игрокам, которые выступают на высоком уровне и по сей день. Да, у них непростой характер. Любые талантливые люди непростые. Но лично у меня с Мамаевым и Дзагоевым никаких проблем никогда не было. Это идеальные игроки, они отнимали мячи и начинали атаки. Поэтому травма Дзагоева перед дерби вызывает опасения.

Такого великолепного игрока как Титов, я всегда хотел бы видеть в своей команде. Но я никогда не пытался его пригласить в ЦСКА. Вы знаете, что отношения между «Спартаком» и ЦСКА всегда были натянутыми. Плюс, не факт, что его приняли бы армейские болельщики. Хотя любой футболист, который приносит пользу команде – это хорошо для трибун. Да, есть какие-то условности. Но вы помните, когда Фигу перешел из «Барселоны» в «Реал», то сразу стал приносить пользу и там. В результате фанаты приняли его с распростертыми объятиями. Болельщики «Барсы», конечно, всячески его ругали, но это часть футбола. Когда сильный игрок переходит в стан принципиального конкурента – это вызывает у людей негативные эмоции.

Если выделять кого-то, то лучший игрок ЦСКА – это Акинфеев. Лучший легионер – это Фернандес. Нет необходимости объяснять, почему Акинфеев лучший. Что касается Фернандеса, то я считаю его лучшим крайним защитником в современном российском футболе. Он показывает очень хороший уровень игры. Приветствую, что он принял российское гражданство и будет выступать за национальную сборную. Это огромный плюс и хорошее пополнение для нашей команды. В сегодняшнем «Спартаке» я бы выделил из русских игроков, вне всякого сомнения, Глушакова, а среди легионеров Промеса. Хотелось бы, чтобы он тоже принял гражданство и играл за сборную Россию. Жаль, что это невозможно», – сказал Газзаев.

Фантазиста: угадай события московского дерби ЦСКА – «Спартак»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Акинфеев Игорь Титов Егор Мамаев Павел Глушаков Денис Дзагоев Алан Фернандес Марио Промес Квинси
Комментарии (15)
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bolela_16
1493533989
своих нужно выращивать...
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maior-60
1493537206
А чего не расскажет как с сыном Аланию угробили?
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VitaLee
1493537793
это результат лимита? уахахахах) Мудко привет!
Ответить
David_Fio
1493538497
Сейчас начнут всем подряд гражданства раздавать!
Ответить
slavko33002
1493539497
11 иностранцев и Россия в Шоколаде.
Ответить
STALKER27
1493542377
Мечты, мечты...куда вы прёте!!!
Ответить
Зэб
1493550397
Давай гражданство всем ушлепкам Усатый.Где ж твой патриотизм.Узбеки много рабочих мест заняли.И в футболе тоже хотите это сделать.Свои не куда не годятся по твоему?
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никo
1493550635
ТОЛЬКО не ЭТО!!! А РУССКИЕ ПАРНИ ГДЕ ?...В Африке ехать!!!
Ответить
raritet
1493553955
Обрусеет и будет со временем не лучше Кокорина. А так пока у него мечта поиграть в АПЛ ,он будет мотивирован на пахоту.
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виктоша
1493558760
Поделился бы лучше, чего в Госдуме полезного натворил на посту зампреда комитета по спорту.
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