Газзаев: «Хочу, чтобы Промес принял гражданство и играл за сборную России. Жаль, это невозможно»

Известный российский тренер Валерий Газзаев поделился ожиданиями от матча 26-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком», а также вспомнил противостояния с красно-белыми в бытность главного тренер армейцев. Напомним, встреча начнется в 17:00 по московскому времени.

«Из всех матчей, мне больше всего запомнилась игра, когда ЦСКА выиграл у «Спартака» 5:1 в «Лужниках». Тогда дебютировали два по-настоящему больших игрока: Мамаев и Дзагоев. До этого мы играли 3-5-2, а перед «Спартаком» поменяли тактическую схему на 4-3-3 и ввели двух молодых футболистов. Этим решением мы, во многом, и решили исход матча. Плюс дали старт карьере двум прекрасным игрокам, которые выступают на высоком уровне и по сей день. Да, у них непростой характер. Любые талантливые люди непростые. Но лично у меня с Мамаевым и Дзагоевым никаких проблем никогда не было. Это идеальные игроки, они отнимали мячи и начинали атаки. Поэтому травма Дзагоева перед дерби вызывает опасения.

Такого великолепного игрока как Титов, я всегда хотел бы видеть в своей команде. Но я никогда не пытался его пригласить в ЦСКА. Вы знаете, что отношения между «Спартаком» и ЦСКА всегда были натянутыми. Плюс, не факт, что его приняли бы армейские болельщики. Хотя любой футболист, который приносит пользу команде – это хорошо для трибун. Да, есть какие-то условности. Но вы помните, когда Фигу перешел из «Барселоны» в «Реал», то сразу стал приносить пользу и там. В результате фанаты приняли его с распростертыми объятиями. Болельщики «Барсы», конечно, всячески его ругали, но это часть футбола. Когда сильный игрок переходит в стан принципиального конкурента – это вызывает у людей негативные эмоции.

Если выделять кого-то, то лучший игрок ЦСКА – это Акинфеев. Лучший легионер – это Фернандес. Нет необходимости объяснять, почему Акинфеев лучший. Что касается Фернандеса, то я считаю его лучшим крайним защитником в современном российском футболе. Он показывает очень хороший уровень игры. Приветствую, что он принял российское гражданство и будет выступать за национальную сборную. Это огромный плюс и хорошее пополнение для нашей команды. В сегодняшнем «Спартаке» я бы выделил из русских игроков, вне всякого сомнения, Глушакова, а среди легионеров Промеса. Хотелось бы, чтобы он тоже принял гражданство и играл за сборную Россию. Жаль, что это невозможно», – сказал Газзаев.

Фантазиста: угадай события московского дерби ЦСКА – «Спартак»