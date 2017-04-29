Лам повторил рекорд Бундеслиги, в восьмой раз став чемпионом Германии

Защитник «Баварии» Филипп Лам вместе с мюнхенским клубом досрочно стал чемпионом Германии нынешнего сезона. Отметим, что 33-летний немец в восьмой раз стал победителем национального первенства.

Таким образом, игрок повторил рекорд Германии по количеству побед в Бундеслиге. Столько же раз побеждали Оливер Кан, Мехмет Шолль и Бастиан Швайнштайгер.

В нынешнем сезоне Лам провел за «Баварию» в чемпионате Германии 23 матча, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.