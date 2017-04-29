УПЛ. «Звезда К» обыграла «Карпаты», «Ворскла» оказалась сильнее «Стали»

В рамках 5-го тура плей-офф УПЛ «Звезда К» на своем поле переиграла «Карпаты», «Ворскла» уверенно победила «Сталь».

Таким образом, «Карпаты» на второй строчке в группу B, «Звезда К» находится на третьем месте, «Ворскла» – четвертая, «Сталь» занимает пятое место.

Украина. Плей-офф. Группа B. 5-й тур

Звезда К – Карпаты – 3:2 (3:1)

Голы: 0:1 – Гладкий, 15 (с пенальти); 1:1 – Билоног, 26; 2:1 – Загальский, 30; 3:1 – Драченко, 45; 3:2 – Гутсуляк, 50.

Удаления: нет – Дитятьев, 69.

Ворскла – Сталь – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Шарпар, 30 (с пенальти); 2:0 – Ребенок, 39.

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