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  • Мутко: «Благодаря ЧМ-2018 мы открываем Россию для мира. Познакомим иностранцев с новыми городами»

Мутко: «Благодаря ЧМ-2018 мы открываем Россию для мира. Познакомим иностранцев с новыми городами»

29 апреля 2017, 14:23
6

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко заявил, что проведение в России ЧМ-2018 поспособствует открытию страны для мира. По его словам, первенство планеты является одним из способов развития страны, а не политическим проектом.

«У ФИФА нет никаких вопросов. Все остальные разговоры – попытки дискредитировать Россию, и они будут продолжаться. Призывы к бойкоту – это контрпродуктивно. Футбол объединяет людей, самый распространенный вид спорта в мире! Мы движемся вперед. Чем больше к нам приезжает таких ребят, как Марсель Десайи, тем четче люди понимают, что все эти рассказы про Россию не соответствуют действительности.

Мы делаем все это не для политики, как считают некоторые. Все крупные проекты Россия проводит для того, чтобы развивать страну. Ведь это крупные инвестиции. В кризис нужно инвестировать в инфраструктуру – это вам скажет любой эксперт.

13 аэропортов модернизировано, один вообще новый, новые станции метро, дорожные развязки, гостиницы, больницы. Про футбольную инфраструктуру я даже не говорю – помимо новых больших стадионов строится 110 маленьких тренировочных арен, которые достанутся детским школам. Плюс мы открываем страну для мира. Познакомим иностранцев с новыми городами», – сказал Мутко.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11-ти российских городах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Мутко Виталий
Комментарии (6)
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alex1951
1493465516
Ай маладца,ай да Мудько,старается ,потеет,всё на благо народа ,всё для народа.....
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m40
1493466212
Правда чтобы иностранцы не сильно пугались увиденному в новых городах, закроем трущобы заборами
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la verdad
1493466214
Насколько я знаю, только за прошлый год количество больниц в России уменьшилось на несколько сотен. Такое ощущение, что все они там в Кремле не в России живут.
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Atom2020
1493469631
Все иностранцы прямо мечтают с нашими Мухосрансками и Усть-Перепиздюйсками познакомиться ... посмотрели бы как челядь живет, больше бы никогда не приехали ...
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Pourport
1493471208
Города еще нормасные вытащили,но если приезжего тюка в провинцию закинет по типо Липецка,мама родная)
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