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  • Попов: «До дерби с ЦСКА есть время, и «Спартак» будет настраиваться на победу»

Попов: «До дерби с ЦСКА есть время, и «Спартак» будет настраиваться на победу»

28 апреля 2017, 22:59
10

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов подвел итог поражению от «Ростова» (0:3) в матче 24-го тура РФПЛ и поделился ожиданиями от московского дерби.

«Конечно, сложно было, потому что до этого проиграли в Ростове. Все в раздевалке говорили, что нужны только три очка.

Как на тактике сказались потери нескольких футболистов? Нам не хватало трех-четырех игроков, и это ощущалось. Но мы так же играли. У нас в команде 20 игроков, и каждый помогает по мере возможностей. Вы видите, что на поле все бились. До дерби с ЦСКА еще есть время, и мы будем настраиваться на победу», – сказал Попов.

Встреча лидеров чемпионата России состоится 30-го апреля и начнется в 17:30 по московскому времени.

Фантазиста: угадай события московского дерби ЦСКА – «Спартак»

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Попов Ивелин
Комментарии (10)
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raritet
1493410146
А сильнейший ЦСКА.
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NEON-SM
1493413487
спартак хитрее
Ответить
NEMETSRUS
1493413576
Только с настроем и останетесь !!!
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DIDI 23
1493413991
Спартаку опять не повезёт.
Ответить
Казак88
1493435787
Пока он просто балласт
Ответить
Антон Конев
1493436439
увы повезет
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Mahone
1493437020
Настраивайтесь и докажите что вы лучшие!!!!!!!
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спартак спартаков1
1493450885
хоть бы безбородов не нарортачил
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VVM1964
1493456730
В МАТЧЕ С РОСТОВЫМ - ПОПОВА ЯВНО НЕ ХВАТАЛО , ВЕРНЕЕ ТОГО ПОПОВА , КАКИМ ОН МОЖЕТ БЫТЬ . ( ПРИСУТСТВИЕ ЕГО НА ПОЛЕ СКОРЕЕ МОЖНО БЫЛО ОЦЕНИТЬ КАК " - " , А НЕ ДАЖЕ КАК " 0 " )
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