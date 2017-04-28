Попов: «До дерби с ЦСКА есть время, и «Спартак» будет настраиваться на победу»

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов подвел итог поражению от «Ростова» (0:3) в матче 24-го тура РФПЛ и поделился ожиданиями от московского дерби.

«Конечно, сложно было, потому что до этого проиграли в Ростове. Все в раздевалке говорили, что нужны только три очка.

Как на тактике сказались потери нескольких футболистов? Нам не хватало трех-четырех игроков, и это ощущалось. Но мы так же играли. У нас в команде 20 игроков, и каждый помогает по мере возможностей. Вы видите, что на поле все бились. До дерби с ЦСКА еще есть время, и мы будем настраиваться на победу», – сказал Попов.

Встреча лидеров чемпионата России состоится 30-го апреля и начнется в 17:30 по московскому времени.

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