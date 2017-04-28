Тренер «Эспаньола» Флорес: «Фотографироваться с Энрике? Я лучше почитаю руководство для клоунов»

Главный тренер «Эспаньола» Кике Санчес Флорес поделился ожиданиями от встречи с «Барселоной» в рамках 35-го тура чемпионата Испании.

«Футбол – контактный вид спорта, и завтра вы это увидите. Буду ли я фотографироваться с Луисом Энрике? Я лучше почитаю книгу «Клоун в тебе» (работа английской писательницы Кэролайн Дрим о основах выступлений для актеров комедийного жанра – прим. «Бомбардира»).

Флорес возглавил «Эспаньол» в июне 2016 года. Прежде испанец тренировал «Хетафе», «Валенсию», «Бенфику», «Атлетико», «Аль-Ахли», «Аль-Аин» и «Уотфорд». В начале тренерской карьеры работал экс-игрок «Валенсии» и «Реала» работал с молодежным составом мадридского клуба.

Каталонское дерби состоится 29 апреля и начнется в 21:45 по московскому времени.

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