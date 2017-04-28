«Челси» готов заплатить «Реалу» 65 миллионов за Морату

«Челси» летом намерен приобрести нападающего «Реала» Альваро Морату. Главный тренер лондонской команды Антонио хочет видеть в составе футболиста, с которым работал в «Ювентусе». Согласно AS, лидер Премьер-лиги готовит предложение на 65 миллионов евро.

В нынешнем сезоне испанец забил 18 мячей и отдал пять голевых передач в 37-ми играх за команду Зинедина Зидана.

Источник также сообщает об интересе к 24-летнему Морате со стороны «Манчестер Юнайтед»,«Тоттенхэма», «Ювентуса», «Милана»,«Боруссии» и клубов из Китая.