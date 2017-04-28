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  • Каррера пообещал, что «Спартак» будет играть с ЦСКА в свой футбол

Каррера пообещал, что «Спартак» будет играть с ЦСКА в свой футбол

28 апреля 2017, 11:44
9

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ждет сложностей в матче 26-го тура российской Премьер-лиги с ЦСКА. По его словам, команда готова выйти ан поле и показать свой лучший футбол.

«Это будет жесткий матч. Но, надеюсь, получится красивая и зрелищная игра. У нас есть запас очков, который позволяет переводить дух.

В этой встрече мы должны выйти на поле и показать свой футбол. Наши главные умения не заключаются только в игре в обороне.

«Спартак» всегда старается играть в свой футбол. Бывает, что если соперник закрывается, то это трудно сделать, но мы до самого конца играем на победу», – приводит слова Карреры TuttoJuve.

Матч 26-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» состоится в воскресенье, 30 апреля, в 17:00 по московскому времени.

Фантазиста: угадай события московского дерби ЦСКА – «Спартак»

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Каррера Массимо
Комментарии (9)
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alex1004
1493370107
Верю в красивый футбол в исполнении обеих команд, но победы естественно желаю Спартаку.
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ks75
1493371285
Хотелось бы увидеть именно красивый футбол, тк это действительно,на данный момент две лучшие команды России, по настоящему играющие на поле, а не плачущие и работающие только с судьями
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Mahone
1493373648
Я думаю все болельщики хотят увидеть Большой футбол!!!!!!! Ведь это игра миллионов,пусть победит сильнейший!!!!!! Все в ожидании матча,только бы судьи не сломали игру!!!! И победит сильнейший!!! На данный момент это всеми любимый СПАРТАК!!!!!!!!!!!
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BAIv
1493374498
без де зуева спартак не может играть в футбол, нет мотора бегающего, глушак его не может заменить
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filosof sparty
1493379240
Вперёд Спартак!!! Напы то выздоровели, кто знает?
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PNZ1985
1493387812
Ставлю на 2:3!
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Fancyfall
1493391022
жду яркого футбола в дерби!
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за ЦСКА с 1980г
1493397697
Мужик сказал,но пока ничего не сделал..Посмотрим дерби..
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