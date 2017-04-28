Каррера пообещал, что «Спартак» будет играть с ЦСКА в свой футбол

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ждет сложностей в матче 26-го тура российской Премьер-лиги с ЦСКА. По его словам, команда готова выйти ан поле и показать свой лучший футбол.

«Это будет жесткий матч. Но, надеюсь, получится красивая и зрелищная игра. У нас есть запас очков, который позволяет переводить дух.

В этой встрече мы должны выйти на поле и показать свой футбол. Наши главные умения не заключаются только в игре в обороне.

«Спартак» всегда старается играть в свой футбол. Бывает, что если соперник закрывается, то это трудно сделать, но мы до самого конца играем на победу», – приводит слова Карреры TuttoJuve.

Матч 26-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» состоится в воскресенье, 30 апреля, в 17:00 по московскому времени.

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