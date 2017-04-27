Шалимов: «Были ли мы сильнее в матче против «Амкара«? Надо смотреть на табло»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мнением о победе над «Амкаром» (2:0) в матче 25-го тура чемпионата России.

«Действительно ли мы были сильнее? На табло надо смотреть. В концовке чемпионата это главный показатель. Игры бывают чуть лучше, иногда чуть лучше. В конце те, у кого выше класс, побеждают. Более-менее справились и с искусственным газоном, и с «Амкаром». Игра, наверное, на этом этапе у нас есть. Надо набирать очки», – сказал специалист в эфире «Матч! Наш футбол».

«Краснодар» занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата.