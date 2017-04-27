Шалимов: «Искусственное поле – большое преимущество «Амкара»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отметил, что искусственное поле на домашней арене «Амкара» является преимуществом пермского клуба. Команды проводят матч в рамках 26-го тура РФПЛ

«Последняя игра была в воскресенье? У нас есть опыт часто играть, в той же Лиге Европы. Ребята знают, как нужно восстанавливаться и как готовиться к таким играм. Плюс, «Амкар» находится в таких же условиях.

Искусственное поле? Это большое преимущество «Амкара». Команда боевая и всем, кто сюда приезжает, нужно время, чтобы адаптироваться к полю. Надеюсь, мы справимся с этим уже на разминке. Ребят в этом плане уже предупреждали, они готовы», – заявил Шалимов.