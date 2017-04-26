Семин: «ЦСКА полностью переиграл нас. Когда пропускаем много, по мозгам дает серьезно»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от матча 25-го тура РФПЛ, в котором железнодорожники потерпели разгромное поражение от ЦСКА (0:4). По словам российского специалиста, армейцы полностью переиграли его подопечных.

– Что сегодня не получилось? Почему играли с четырьмя защитниками – хотели играть первым номером?

– Предыдущий матч мы тоже играли в четыре защитника. Наверное, в какой-то мере замена Чорлуки не произошла. Что касается сегодняшнего матча, ЦСКА полностью нас переиграл. В каждом эпизоде они были злее, сильнее и принципиальнее нас. Когда 0:1 проиграешь, будут говорить, что могли забить. А когда пропускаем много, по мозгам дает серьезно, – передает слова Семина корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

После данного результата ЦСКА набрал 50 очков и вернулся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. В активе «Локомотива» – 35 очков и седьмая позиция.