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  • Семин: «ЦСКА полностью переиграл нас. Когда пропускаем много, по мозгам дает серьезно»

Семин: «ЦСКА полностью переиграл нас. Когда пропускаем много, по мозгам дает серьезно»

26 апреля 2017, 21:44
10

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от матча 25-го тура РФПЛ, в котором железнодорожники потерпели разгромное поражение от ЦСКА (0:4). По словам российского специалиста, армейцы полностью переиграли его подопечных.

– Что сегодня не получилось? Почему играли с четырьмя защитниками – хотели играть первым номером?

– Предыдущий матч мы тоже играли в четыре защитника. Наверное, в какой-то мере замена Чорлуки не произошла. Что касается сегодняшнего матча, ЦСКА полностью нас переиграл. В каждом эпизоде они были злее, сильнее и принципиальнее нас. Когда 0:1 проиграешь, будут говорить, что могли забить. А когда пропускаем много, по мозгам дает серьезно, – передает слова Семина корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

После данного результата ЦСКА набрал 50 очков и вернулся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. В активе «Локомотива» – 35 очков и седьмая позиция.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Семин Юрий
Комментарии (10)
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ильиных
1493232361
Шпалычпетушков не на х....й не способен.
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84aivengo
1493232402
с победой цска! на очереди спартак
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drago922
1493232468
усиление состава локомотиву нужно , причём уже очень давно
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cska-62
1493233734
Юрий Павлович найдёт средство выздоровления. Хотя потеря Чорлуки, конечно, невосполнима. Он для "Локо" как Вернблум для ЦСКА. Удачи! P.S. И с Тарасовым нужна воспитательная работа (просьба ногами не бить).
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paracetamol
1493234180
Завтра Амкар деповских обойдет.
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RUSARM
1493236041
Ну вот,паровоз под откос!! А дальше шашлычек из свининки!!!
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Nesterenko
1493241640
Оборона просто никакая. ВЫ зачем Кверквелию брали??? Чтобы он как дерево стоял??
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Опорник84
1493267814
Не в обиду болельщикам Локо, скажу так, на матч со Спартаком выходили как на последний бой, а в матче с цска было унылое подобие той злой команды! Еще раз убедился,что против Спартака все команды играют с запредельной самоотдачей! Но надежда было, что Локо отберет очки у армейцев!
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виктоша
1493275841
Здесь не было косы и камня. Коса на камень найдет в матче ЦСКА и Спартака уже скоро.
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