Каррера считает Конте лучшим тренером в мире

Наставник «Спартака» Массимо Каррера выразил мнение, что главный тренер «Челси» Антонио Конте является лучшим в мире специалистом. Напомним, что Каррера и Конте ранее вместе работали в «Ювентусе» и сборной Италии.

Работать вместе с Конте было очень замечательно. Он мог часами общаться со своими подопечными, но при этом был очень требовательным. Он всегда злился, если «Ювентус» терял концентрацию в матчах против не самых сильных соперников.

Антонио – лучший в мире тренер, ведь его игроки всегда готовы идти за ним до конца. Думаю, он счастлив в «Челси» и намерен выступить с командой в Лиге чемпионов», – заявил Каррера.