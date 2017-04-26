Феррейра-Карраско пропустит первый матч с «Реалом» в Лиге чемпионов

Полузащитник мадридского «Атлетико» Янник Феррейра-Карраско пропустит первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Реала». Участие футболиста в ответной игре также под вопросом.

Причиной пропуска игр стала травма, которую 23-летний футболист получил в домашнем матче 34-го тура испанской Примеры с «Вильярреалом» (0:1). По результатам обследования стало известно, что он получил вывих плеча. Восстановление займет около двух недель.

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов «Реал» – «Атлетико» пройдет 2 мая, ответная встреча состоится 9 мая.