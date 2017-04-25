Павлюченко: «До уровня «Барселоны» Промес сможет дорасти, только выступая в Европе»

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко высказал мнение о возможных перспективах хавбека «Спартака» Квинси Промеса проявить себя в «Барселоне». По его мнению, чтобы достичь уровня сине-гранатовых голландцу для начала нужно поиграть в более-менее приличном европейском клубе.

– Дмитрий Комбаров сказал, что Квинси Промес хочет попробовать себя в «Барселоне»? Как думаете, получится?

– При всем уважении, вряд ли. Может быть, только если сначала уедет в другую испанскую команду или, например, Англию – в тот же «Ливерпуль». Вот тогда он станет на две головы сильнее. Но в нашем чемпионате Квинси до уровня «Барсы» не дорастет. Российский чемпионат совсем другой. Поэтому – только в Европе.

В нынешнем сезоне 25-летний футболист провел 23 встречи, забил 10 голов и сделал девять результативных передач.