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    Павлюченко: «До уровня «Барселоны» Промес сможет дорасти, только выступая в Европе»

    Нападающий «Урала» Роман Павлюченко высказал мнение о возможных перспективах хавбека «Спартака» Квинси Промеса проявить себя в «Барселоне». По его мнению, чтобы достичь уровня сине-гранатовых голландцу для начала нужно поиграть в более-менее приличном европейском клубе.

    – Дмитрий Комбаров сказал, что Квинси Промес хочет попробовать себя в «Барселоне»? Как думаете, получится?

    – При всем уважении, вряд ли. Может быть, только если сначала уедет в другую испанскую команду или, например, Англию – в тот же «Ливерпуль». Вот тогда он станет на две головы сильнее. Но в нашем чемпионате Квинси до уровня «Барсы» не дорастет. Российский чемпионат совсем другой. Поэтому – только в Европе.

    В нынешнем сезоне 25-летний футболист провел 23 встречи, забил 10 голов и сделал девять результативных передач.

    Источник: «Матч ТВ»

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    25.04.2017 13:42
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 25 апреля 2017, 19:47

      Ты,б..я,до чего дорос...
      шпора

      -1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 25 апреля 2017, 14:42

      пусть еще тут пару сезонов попылит, чем в европе лавку греет

      0
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 25 апреля 2017, 14:23

      И это говорит игрок лучшую игру показавший играя за Спартак и сборную. Перейдя в Тоттенхем так и не стал игроком стартового состава. А теперь "дорос" до Урала.

      1
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      Рейтинг: +5179

      Каратель > ViktorMG 25 апреля 2017, 15:18

      нормальная у Ромы карьера,ему 35,а он в рфпл играет и думаю нормально получает.вот интересно до чего ты "дорос" и дорос ли вообще до 35-ти?

      1
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 > ViktorMG 25 апреля 2017, 16:59

      Витя,Витя ты видимо не видел какие Ромка в АПЛ голы забивал,поищи в нете...Ему просто алкаш Гарри не доверял,он всегда выходил на замену и доказывал что он достоен выйти в стартовом.....

      1
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 25 апреля 2017, 14:22

      Все по делу сказал Рома - не добавить, не убавить.

      1
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      Рейтинг: +33417

      oyabun 25 апреля 2017, 14:06

      Посмотрите на игру Промеса в матче против Ростова и спросите себя - готов ли он выигрывать конкуренцию за место в составе в Европе? Моё мнение, однозначно пока нет.

      3
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      Рейтинг: +662

      pato08 > oyabun 25 апреля 2017, 15:44

      По мачту псж барса тоже можно сказать, что пол команды не доросли до барсы

      0
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      Рейтинг: +581

      Чеба 25 апреля 2017, 14:06

      А может нет, а может да, а может это все слова.........))))

      0
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      Рейтинг: -393

      SEREGA 64 25 апреля 2017, 14:06

      КАК ТЫ ДОРОС ИЗ ТОТТЕНХЭМА В УРАЛ ЗДОРОВА

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 апреля 2017, 14:03

      ему до Барсы как до Луны или Марса ну не дано этому Максимке как и Депаю они же друг друга дублируют и как братья близнецы типа Комбариков, нет я не злорадствую просто не надо так не дано

      1
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      Рейтинг: +886

      xColaz 25 апреля 2017, 13:56

      Ой ну ладно) у самого не получилось в Англии, что теперь на достойного футболиста гнать))

      -1
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 > xColaz 25 апреля 2017, 17:02

      Думаю у тебя в жизни больше получится чем у него....А чего добился Ромка?..так посмотри его голы в Англии!

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      Рейтинг: +886

      xColaz > Psih86 25 апреля 2017, 23:26

      Я то тут причем? Ты меня даже не знаешь) И какие еще голы, сам посмотри (ничего толкового не найдешь)

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