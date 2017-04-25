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  • Павлюченко: «До уровня «Барселоны» Промес сможет дорасти, только выступая в Европе»

Павлюченко: «До уровня «Барселоны» Промес сможет дорасти, только выступая в Европе»

25 апреля 2017, 13:42
14

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко высказал мнение о возможных перспективах хавбека «Спартака» Квинси Промеса проявить себя в «Барселоне». По его мнению, чтобы достичь уровня сине-гранатовых голландцу для начала нужно поиграть в более-менее приличном европейском клубе.

– Дмитрий Комбаров сказал, что Квинси Промес хочет попробовать себя в «Барселоне»? Как думаете, получится?

– При всем уважении, вряд ли. Может быть, только если сначала уедет в другую испанскую команду или, например, Англию – в тот же «Ливерпуль». Вот тогда он станет на две головы сильнее. Но в нашем чемпионате Квинси до уровня «Барсы» не дорастет. Российский чемпионат совсем другой. Поэтому – только в Европе.

В нынешнем сезоне 25-летний футболист провел 23 встречи, забил 10 голов и сделал девять результативных передач.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Урал Барселона Павлюченко Роман Промес Квинси
Комментарии (14)
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xColaz
1493117800
Ой ну ладно) у самого не получилось в Англии, что теперь на достойного футболиста гнать))
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Garrincha58
1493118217
ему до Барсы как до Луны или Марса ну не дано этому Максимке как и Депаю они же друг друга дублируют и как братья близнецы типа Комбариков, нет я не злорадствую просто не надо так не дано
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SEREGA 64
1493118363
КАК ТЫ ДОРОС ИЗ ТОТТЕНХЭМА В УРАЛ ЗДОРОВА
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Чеба
1493118377
А может нет, а может да, а может это все слова.........))))
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oyabun
1493118387
Посмотрите на игру Промеса в матче против Ростова и спросите себя - готов ли он выигрывать конкуренцию за место в составе в Европе? Моё мнение, однозначно пока нет.
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Dominator777
1493119325
Все по делу сказал Рома - не добавить, не убавить.
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ViktorMG
1493119414
И это говорит игрок лучшую игру показавший играя за Спартак и сборную. Перейдя в Тоттенхем так и не стал игроком стартового состава. А теперь "дорос" до Урала.
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piligrim1986
1493120521
пусть еще тут пару сезонов попылит, чем в европе лавку греет
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shinnik
1493138873
Ты,б..я,до чего дорос... шпора
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