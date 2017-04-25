Защитник «Тоттенхэма» Уокер заинтересовал «Баварию»

Защитник «Тоттенхэма» Кайл Уокер попал в сферу интересов «Баварии». Руководство мюнхенского клуба предполагает, что англичанин способен стать заменой Филиппу Ламу, который завершит карьеру по окончании сезона.

Отмечается, что технический директор немецкой команды Михаэль Решке просматривал 26-летнего футболиста в матче 1/2 Кубка Англии с «Челси» (2:4).

Ранее сообщалось, что в услугах Уокера также заинтересованы «Манчестер Сити» и «Барселона».

В нынешнем розыгрыше АПЛ игрок провел 29 матчей, записав на свой счет шесть результативных передач.