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    Защитник «Тоттенхэма» Уокер заинтересовал «Баварию»

    Защитник «Тоттенхэма» Кайл Уокер попал в сферу интересов «Баварии». Руководство мюнхенского клуба предполагает, что англичанин способен стать заменой Филиппу Ламу, который завершит карьеру по окончании сезона.

    Отмечается, что технический директор немецкой команды Михаэль Решке просматривал 26-летнего футболиста в матче 1/2 Кубка Англии с «Челси» (2:4).

    Ранее сообщалось, что в услугах Уокера также заинтересованы «Манчестер Сити» и «Барселона».

    В нынешнем розыгрыше АПЛ игрок провел 29 матчей, записав на свой счет шесть результативных передач.

    Источник: Kicker.de

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    25.04.2017 08:08
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