Нобоа: «Ростов» не обращал внимание на безголевую серию»

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа поделился мнением о длительной безголевой серии команды, а также высказался о голкипер ростовчан Никите Медведеве, который в этом сезоне не пропускает уже 772 минуты.

– Знаменитый нападающий «Ростсельмаша» Сергей Андреев считает, что после матчей с «Баварией», «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» вам в чемпионате России не хватает мотивации. Так ли это?

– Не согласен. Посмотрите, как мы действуем на поле, как футболисты отдаются борьбе. Единственная проблема состояла в том, что мы долго не могли забить. Реализуй хотя бы несколько моментов и «Ростов» был бы уже на четвертом месте.

– Почему не получалось забить на протяжении пяти матчей кряду?

– Это футбол. Поверьте, мы очень хотим побеждать. Моменты есть, а голов нет.

– Сильно давила на команду эта серия?

– Не обращали внимания. На тренировках отрабатываем различные варианты, все у нас получается. Было бы ужасно, не создавай «Ростов» моменты. Но они есть. К тому же мы и не пропускали в этих играх.

– В чем секрет молодого вратаря Медведева? Человек дебютировал в премьер-лиге только в нынешнем сезоне и уже 772 минуты не пропускает.

– Никита – хороший вратарь, давно в команде. Он здорово проявил себя, смог достойно заменить Джанаева. Вся команда помогает Медведеву, отсюда и результат.

«Ростов» на данный момент располагается на пятой строчке в турнирной таблице РФПЛ.