Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Нобоа: «Ростов» не обращал внимание на безголевую серию»

    Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа поделился мнением о длительной безголевой серии команды, а также высказался о голкипер ростовчан Никите Медведеве, который в этом сезоне не пропускает уже 772 минуты.

    – Знаменитый нападающий «Ростсельмаша» Сергей Андреев считает, что после матчей с «Баварией», «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» вам в чемпионате России не хватает мотивации. Так ли это?

    – Не согласен. Посмотрите, как мы действуем на поле, как футболисты отдаются борьбе. Единственная проблема состояла в том, что мы долго не могли забить. Реализуй хотя бы несколько моментов и «Ростов» был бы уже на четвертом месте.

    – Почему не получалось забить на протяжении пяти матчей кряду?

    – Это футбол. Поверьте, мы очень хотим побеждать. Моменты есть, а голов нет.

    – Сильно давила на команду эта серия?

    – Не обращали внимания. На тренировках отрабатываем различные варианты, все у нас получается. Было бы ужасно, не создавай «Ростов» моменты. Но они есть. К тому же мы и не пропускали в этих играх.

    – В чем секрет молодого вратаря Медведева? Человек дебютировал в премьер-лиге только в нынешнем сезоне и уже 772 минуты не пропускает.

    – Никита – хороший вратарь, давно в команде. Он здорово проявил себя, смог достойно заменить Джанаева. Вся команда помогает Медведеву, отсюда и результат.

    «Ростов» на данный момент располагается на пятой строчке в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.04.2017 15:10
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +111

      Алекс Таранов 24 апреля 2017, 21:43

      Медведева в сборную...Только Никиту,а не Дмитрия...)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 24 апреля 2017, 16:21

      Вот на основе таких игроков - нужно создавать новую сборную!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 24 апреля 2017, 16:17

      Молодчина! Так держать! Матч со Спартаком - останется у него в памяти навсегда!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 24 апреля 2017, 16:02

      "уже 772 минуты не пропускает." - во во даже Акинфеев нервно бьет ногами Березуцких и завидует ))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11