Уткин создаст свой футбольный клуб

Комментатор Василий Уткин принял решение о создании собственного футбольного клуба. Он хочет на практике показать всем, как нужно содержать команду. Уткин утверждает, что ему давно этого хотелось.

«Я принял важное решение. Хотя это даже не решение, это форма жизни. Когда ты молод и юн, ты в футбол играешь. Потом некоторым из нас, очень немногим, везет, и ты его комментируешь.

Дальше мы, взрослые мужчины, заводим футбольную команду. Именно такое решение я и принял. Мне всегда этого хотелось. Я расскажу о том, как надо содержать футбольную команду на ваших глазах», – рассказал Уткин.

Напомним, недавно Уткин открыл школу спортивной журналистики.