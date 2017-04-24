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Уткин создаст свой футбольный клуб

24 апреля 2017, 12:32
36

Комментатор Василий Уткин принял решение о создании собственного футбольного клуба. Он хочет на практике показать всем, как нужно содержать команду. Уткин утверждает, что ему давно этого хотелось.

«Я принял важное решение. Хотя это даже не решение, это форма жизни. Когда ты молод и юн, ты в футбол играешь. Потом некоторым из нас, очень немногим, везет, и ты его комментируешь.

Дальше мы, взрослые мужчины, заводим футбольную команду. Именно такое решение я и принял. Мне всегда этого хотелось. Я расскажу о том, как надо содержать футбольную команду на ваших глазах», – рассказал Уткин.

Напомним, недавно Уткин открыл школу спортивной журналистики.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Уткин Василий
Комментарии (36)
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Munez89
1493027711
Ну это здорово!Пусть помогает, пусть станет совладельцем и раскроет новых звёзд. Я тут на днях посмотрел матч 2 лиги Англии, полные стадионы, все красиво и классно (если помните, бомбардир делал ссылку на 2 автогола кипера) Так вот, мы не ходим на стадионы, потому что там дорого.1000 за воротами, за кой хер я смогу попасть туда? У меня двое детей, причём девочек, они любят футбол, одной 6 (она наверное за ЦСКА болеет, не уверен, потому что спорим) второй 2 (там понятно, у кого форма красивее) Но 4-5 тысяч за матч?!!? Ребята, уважайте других людей, скиньте цены!! Я гонял за 50 р за ворота!!!
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Амба Нагорск
1493027781
Лучше бы ты Вася, женился!
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maior-60
1493028191
С офуенного будуна и не такой бред может в голову прийти.
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Казак88
1493029069
Вот Плющенко тоже школу открыл. 60 штук за урок!
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Dos_Santos
1493031723
Василий Уткин: "Я открою свой футбольный клуб, с блэкджеком и шлюхами!"
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agrmark
1493032753
Молодец! Флаг в руки!!
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Павел Амурский
1493037151
Рейнгольд и Карпин там будут играть на первых ролях.
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mr. Perdony
1493038705
ахахах ))) и купит туда Месси )))
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chempion_cska
1493038724
Флаг ему в руки, будем "посмотреть". Удачи!
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Popularov
1493042216
Василия занесло на футбольном вираже и он решил на "старости" лет тряхнуть перед всеми "стариной"! Футбольной! Имеет полное право! Но это право должно быть подкреплено деньгами. За бесплатно играют только "трезвенники", "язвенники" и прочие уголовники с шизофрениками... Василий! Бог помощь вам и судья! Быть может с этой помощью вам что-то путное удастся ПРОВЕРНУТЬ и свернуть "горы"! Дай Бог, но только НЕ ШЕЮ! Она вам сгодиться чтобы повесить на шею хомут клубных забот - НЕВПРОВОРОТ! А мы ЗАЦЕНИМ и может быть скинимся на вашу команду по РУБЛИКУ! С миру по нитке - голому рубашку смирительную СМАСТЕРИМ! Чтоб ваша команда всегда стояла по стойке смирно, а не на вылет. Вот только где? В лечебнице или в каком другом исправительном учреждении.
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