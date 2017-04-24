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    Уткин создаст свой футбольный клуб

    Комментатор Василий Уткин принял решение о создании собственного футбольного клуба. Он хочет на практике показать всем, как нужно содержать команду. Уткин утверждает, что ему давно этого хотелось.

    «Я принял важное решение. Хотя это даже не решение, это форма жизни. Когда ты молод и юн, ты в футбол играешь. Потом некоторым из нас, очень немногим, везет, и ты его комментируешь.

    Дальше мы, взрослые мужчины, заводим футбольную команду. Именно такое решение я и принял. Мне всегда этого хотелось. Я расскажу о том, как надо содержать футбольную команду на ваших глазах», – рассказал Уткин.

    Напомним, недавно Уткин открыл школу спортивной журналистики.

    Источник: YouTube

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    24.04.2017 12:32
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    Комментарии35
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      Рейтинг: -13

      Popularov 3 мая 2017, 13:14

      Это ОБМАН Емельянова, в попытке выгородить ЗАЧИНЩИКА драки Фидлера на поле!!!
      Именно Фидлер начал эту драку на поле!
      Фернандеш не говорил ничего подобного, что ему ПРИПИСЫВАЕТ Емельянов!
      Это клевета Емельянова на Фернандеша!!!

      1
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      Рейтинг: +111

      Алекс Таранов 24 апреля 2017, 21:48

      считаю, что у васи ничего не получиться... если человек не знает как убрать свой нагретый животик, то что там говорить о команде... ))) вася! приведи сначала свой внешний вид,а потом говори о большем... но комментатор ты хороший...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2214

      RusikLand 24 апреля 2017, 20:36

      Кроме того, Уткин рассказал, как собирается стать владельцем своего футбольного клуба.

      «Клуб существовал до моего прихода. Я захотел стать его условным президентом. "Я намерен его содержать и помогать ребятам играть в футбол. Мой клуб называется «Эгриси», у этого грузинского слова есть своя история. Команду создал мой хороший друг, с которым мы вместе работали. Сейчас я узнал об этой команде, мне понравилась эта история, и я решил поучаствовать" - где здесь информация о решении создания собственного клуба???

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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 24 апреля 2017, 20:14

      Бог - в помощь !!!

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      Рейтинг: -13

      Popularov 24 апреля 2017, 16:56

      Василия занесло на футбольном вираже и он решил на "старости" лет тряхнуть перед всеми "стариной"!
      Футбольной!
      Имеет полное право!
      Но это право должно быть подкреплено деньгами.
      За бесплатно играют только "трезвенники", "язвенники" и прочие уголовники с шизофрениками...
      Василий!
      Бог помощь вам и судья!
      Быть может с этой помощью вам что-то путное удастся ПРОВЕРНУТЬ и свернуть "горы"!
      Дай Бог, но только НЕ ШЕЮ!
      Она вам сгодиться чтобы повесить на шею хомут клубных забот - НЕВПРОВОРОТ!
      А мы ЗАЦЕНИМ и может быть скинимся на вашу команду по РУБЛИКУ!
      С миру по нитке - голому рубашку смирительную СМАСТЕРИМ!
      Чтоб ваша команда всегда стояла по стойке смирно, а не на вылет.
      Вот только где?
      В лечебнице или в каком другом исправительном учреждении.

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 24 апреля 2017, 16:18

      Хор при открытии клуба споёт:

      "Летят утки - прост...о...утки,
      Летят утки,
      И два гуся".

      -1
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 24 апреля 2017, 15:58

      Флаг ему в руки, будем "посмотреть". Удачи!

      -1
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      Рейтинг: +58

      mr. Perdony 24 апреля 2017, 15:58

      ахахах ))) и купит туда Месси )))

      0
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 24 апреля 2017, 15:32

      Рейнгольд и Карпин там будут играть на первых ролях.

      -2
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      Рейтинг: +197

      proekt 24 апреля 2017, 15:00

      Мне кажется, или они совместно с Тимоном и БлакСтаром откроют?

      -1
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