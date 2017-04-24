Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Каборе: «Краснодар» – это мой мадридский «Реал»

    Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе сравнил свой нынешний клуб с мадридским «Реалом». Он добавил, что его все устраивает в российской команде, и он не думает об уходе в ближайшее время.

    «Я играю в клубе, который дает мне все, что надо. Я получаю здесь огромное удовольствие от игры, от каждой минуты, проведенной на поле, от тренировок, я вместе с командой прогрессирую от матча к матчу. Здесь меня окружают прекрасные люди, друзья, которые понимают меня и которых понимаю я. Можно в составе какого-нибудь клуба-гранда выиграть все возможные турниры, но при этом не быть счастливым, потому что тебе будет психологически не очень комфортно в коллективе. В «Краснодаре» я счастлив, клуб дает мне полный психологический комфорт, и я всегда выхожу на поле с желанием бороться и отдать все для победы команды. «Краснодар» – это мой мадридский «Реал», и о другом клубе я даже не мечтаю!» – сказал Каборе.

    Стоит отметить, что футболист сборной Буркина-Фасо перешел в стан «Краснодара» в 2015 году. В текущем сезоне Каборе провел 17 матчей в российской Премьер-лиге, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

    Источник: ФК «Краснодар»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.04.2017 10:42
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 26 апреля 2017, 08:23

      А чё , ДУШЕВНО СКАЗАНО . Молодец .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -8

      buki2008 25 апреля 2017, 11:10

      В «Краснодаре» я счастлив, клуб дает мне полный психологический комфорт, и я всегда выхожу на поле с желанием бороться и отдать все для победы команды!
      МУЖИК!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 25 апреля 2017, 08:51

      Молодец,нашел свою команду!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 24 апреля 2017, 15:03

      Каборе: «Краснодар» – это мой мадридский «Реал»
      наверное это твой рай, спела бы Максим.........

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6901

      sochi-2013 24 апреля 2017, 14:34

      Поначалу он мне не понравился-казалось не дотягивает до Краснодара, а теперь, вроде как, нормально.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11