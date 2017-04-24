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Каборе: «Краснодар» – это мой мадридский «Реал»

24 апреля 2017, 10:42
5

Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе сравнил свой нынешний клуб с мадридским «Реалом». Он добавил, что его все устраивает в российской команде, и он не думает об уходе в ближайшее время.

«Я играю в клубе, который дает мне все, что надо. Я получаю здесь огромное удовольствие от игры, от каждой минуты, проведенной на поле, от тренировок, я вместе с командой прогрессирую от матча к матчу. Здесь меня окружают прекрасные люди, друзья, которые понимают меня и которых понимаю я. Можно в составе какого-нибудь клуба-гранда выиграть все возможные турниры, но при этом не быть счастливым, потому что тебе будет психологически не очень комфортно в коллективе. В «Краснодаре» я счастлив, клуб дает мне полный психологический комфорт, и я всегда выхожу на поле с желанием бороться и отдать все для победы команды. «Краснодар» – это мой мадридский «Реал», и о другом клубе я даже не мечтаю!» – сказал Каборе.

Стоит отметить, что футболист сборной Буркина-Фасо перешел в стан «Краснодара» в 2015 году. В текущем сезоне Каборе провел 17 матчей в российской Премьер-лиге, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Источник: ФК «Краснодар»
Россия. Премьер-лига Краснодар Каборе Шарль
Комментарии (5)
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sochi-2013
1493033645
Поначалу он мне не понравился-казалось не дотягивает до Краснодара, а теперь, вроде как, нормально.
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Cant Stop
1493035439
Каборе: «Краснодар» – это мой мадридский «Реал» наверное это твой рай, спела бы Максим.........
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Бугимен
1493099513
Молодец,нашел свою команду!
Ответить
buki2008
1493107822
В «Краснодаре» я счастлив, клуб дает мне полный психологический комфорт, и я всегда выхожу на поле с желанием бороться и отдать все для победы команды! МУЖИК!!!
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Юрэс
1493184228
А чё , ДУШЕВНО СКАЗАНО . Молодец .
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