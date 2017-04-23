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    АПЛ. «Ливерпуль» дома уступил «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» добился выездной победы над «Ливерпулем» в матче 34-го тура чемпионата Англии. В составе хозяев голом отметился Филиппе Коутиньо, за лондонский клуб дубль оформил Кристиан Бентеке.

    Команда Сэма Эллардайса набрала 38 очков и поднялась на 13-ю строчку в турнирной таблице. Подопечные Юргена Клоппа сохранили третью позицию. Ближайший преследователь «Манчестер Сити» не играл в чемпионате из-за полуфинала Кубка Англии и теперь имеет игру в запасе.

    Англия. Премьер-лига. 34-й тур

    Ливерпуль – Кристал Пэлас – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Коутиньо, 24; 1:1 – Бентеке, 42; 1:2 – Бентеке, 74.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    23.04.2017 20:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +169

      Cuervo 24 апреля 2017, 05:10

      с кем не бывает))

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 23 апреля 2017, 20:43

      Конец сезона когда уже нужно таких соперников выигрывать они фигней страдают... лч наверное не хотят

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      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос 23 апреля 2017, 20:29

      Печально, с такой игрой не видать ЛЧ

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      Рейтинг: +10

      NAKENA > УхоГорлоНос 24 апреля 2017, 22:21

      а что печального? не хотят и не надо. нагрузки никакой, а они фигней страдают. тешутся старыми победами но эти победи одерживали совсем другие футболисты. я думаю у Клоппа не получается ничего. если я не прав то я очень рад!

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