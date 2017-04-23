АПЛ. «Ливерпуль» дома уступил «Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» добился выездной победы над «Ливерпулем» в матче 34-го тура чемпионата Англии. В составе хозяев голом отметился Филиппе Коутиньо, за лондонский клуб дубль оформил Кристиан Бентеке.

Команда Сэма Эллардайса набрала 38 очков и поднялась на 13-ю строчку в турнирной таблице. Подопечные Юргена Клоппа сохранили третью позицию. Ближайший преследователь «Манчестер Сити» не играл в чемпионате из-за полуфинала Кубка Англии и теперь имеет игру в запасе.

Англия. Премьер-лига. 34-й тур

Ливерпуль – Кристал Пэлас – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Коутиньо, 24; 1:1 – Бентеке, 42; 1:2 – Бентеке, 74.

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