Серия А. «Милан» проиграл «Эмполи», «Лацио» и «Палермо» забили восемь голов на двоих и другие результаты

В матче 33-го тура Серии А «Милан» на своем поле потерпел поражение от «Эмполи» – 1:2. Отметим, что миланский клуб в середине второго тайма не сумел реализовать пенальти.

В других встречах хет-трик Бальде Диао Кейта помог «Лацио» разгромить «Палермо», «Торино» в гостях обыграл «Кьево», «Сампдория» дома уступила «Кротоне», «Удинезе» оказался сильнее «Кальяри».

Чемпионат Италии. Серия А. 33-й тур

Кьево – Торино – 1:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Льяич, 52; 0:2 – Дзаппакоста, 56; 1:2 – Пеллисьер, 65; 1:3 – Фальке, 75.

Лацио – Палермо – 6:2 (5:0)

Голы: 1:0 – Иммобиле, 8; 2:0 – Иммобиле, 10; 3:0 – Кейта, 21; 4:0 – Кейта, 24; 5:0 – Кейта, 26; 5:1 – Рисполи, 46; 5:2 – Рисполи, 52; 6:2 – Крекко, 90+1.

Милан – Эмполи – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Мчедлидзе, 40; 0:2 – Тиам, 67; 1:2 – Лападула, 72.

Сампдория – Кротоне – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Шик, 21; 1:1 – Фальчинелли, 67; 1:2 – Сими, 80.

Удинезе – Кальяри – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Перица, 70; 2:0 – Анджелла, 73; 2:1 – Боррьелло, 86.

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