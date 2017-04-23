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    Источник: Моуринью хочет, чтобы в сделку по продаже Де Хеа включили Варана или Морату

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью надеется заполучить одного из игроков «Реала». Как сообщается, специалист хочет, чтобы в вероятную сделку по продаже мадридскому клубу вратаря Давида Де Хеа был включен защитник Рафаэль Варан или нападающий Альваро Мората. «Реал» может заплатить за голкипера манкунианцев 60 миллионов фунтов.

    Мората в текущем сезоне провел в чемпионате Испании 21 матч, в которых забил 12 голов и отдал три результативные передачи, Варан в 19 матчах забил один гол и отдал одну голевую передачу.

    Источник: Goal.com

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    23.04.2017 09:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 23 апреля 2017, 12:52

      В сделку включен самый самый лучшей игрок ДАНИЛО берите.

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      Рейтинг: +39

      xsdm 23 апреля 2017, 11:12

      Я думаю вариант с защитником получше будет

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