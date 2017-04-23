Источник: Моуринью хочет, чтобы в сделку по продаже Де Хеа включили Варана или Морату

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью надеется заполучить одного из игроков «Реала». Как сообщается, специалист хочет, чтобы в вероятную сделку по продаже мадридскому клубу вратаря Давида Де Хеа был включен защитник Рафаэль Варан или нападающий Альваро Мората. «Реал» может заплатить за голкипера манкунианцев 60 миллионов фунтов.

Мората в текущем сезоне провел в чемпионате Испании 21 матч, в которых забил 12 голов и отдал три результативные передачи, Варан в 19 матчах забил один гол и отдал одну голевую передачу.