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Григорьянц: «Глушаков приглашен на заседание КДК РФС»

22 апреля 2017, 21:15
10

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал эпизод с удалением полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова в матче 24-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:3), а также заявил, что хавбек будет приглашен на заседание комитета.

«На заседании КДК рассмотрим удаление Дениса Глушакова. Ему была показана прямая красная карточка за грубую игру в борьбе за мяч. Он будет приглашен на заседание. По главному судье Михаилу Вилкову ясности пока нет. Он должен работать в 25-м туре на матче в Оренбурге», – сказал Григорьянц.

Сообщатеся, что заседание КДК состоится 25 апреля в 12:00 по московскому времени.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Глушаков Денис Вилков Михаил
Комментарии (10)
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Mahone
1492885392
Ой расстреляют!!!!!!!!!!!!1 глупости какие,пропустит матч,два,пусть лучше тренируется ,чем по вашим кабинетам чиновничьим ходить,судей лучше готовьте,либо приглашайте со стороны,чем готовить таких,,,,,,,,,,,,,,,,
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Челнинец
1492885992
Ну понятно дисквалификация будет на два матча, чтоб с Цска не играл!
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Челнинец
1492886639
А Дзюбишку позвали на КДК РФС за явный удар кулаком в голову? ну конечно же нет, откупился!
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OldenVad
1492886961
Ребята, а я что то не понял за что красная то. На повторе он четко в мяч играл
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Garrincha58
1492887060
могу с уверенностью сказать карточку отменят, а то как бы чего не вышло
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nirita
1492888002
Пора уже и Каррере вмешиваться в принятие решений нашей судейской пи.добратии. А то они почувствовали в безнаказанность.
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