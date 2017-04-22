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    Григорьянц: «Глушаков приглашен на заседание КДК РФС»

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал эпизод с удалением полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова в матче 24-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:3), а также заявил, что хавбек будет приглашен на заседание комитета.

    «На заседании КДК рассмотрим удаление Дениса Глушакова. Ему была показана прямая красная карточка за грубую игру в борьбе за мяч. Он будет приглашен на заседание. По главному судье Михаилу Вилкову ясности пока нет. Он должен работать в 25-м туре на матче в Оренбурге», – сказал Григорьянц.

    Сообщатеся, что заседание КДК состоится 25 апреля в 12:00 по московскому времени.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.04.2017 21:15
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +239

      nirita 22 апреля 2017, 22:06

      Пора уже и Каррере вмешиваться в принятие решений нашей судейской пи.добратии.
      А то они почувствовали в безнаказанность.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 апреля 2017, 21:51

      могу с уверенностью сказать карточку отменят, а то как бы чего не вышло

      -2
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец > Garrincha58 22 апреля 2017, 22:02

      Да ладно че ты мелишь, все знают что ему еще несколько матчей дисквалификации добавлят, газпром все купит чтобы ее мертвый зенит поднялся выше!

      3
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      Рейтинг: +2119

      OldenVad 22 апреля 2017, 21:49

      Ребята, а я что то не понял за что красная то. На повторе он четко в мяч играл

      2
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец > OldenVad 22 апреля 2017, 22:00

      Сейчас все сплотились против Спартака, не удивлюсь если еще очков 6 с команды снимут за что нибудь!

      3
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 22 апреля 2017, 21:43

      А Дзюбишку позвали на КДК РФС за явный удар кулаком в голову? ну конечно же нет, откупился!

      3
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 22 апреля 2017, 21:33

      Ну понятно дисквалификация будет на два матча, чтоб с Цска не играл!

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      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar > klifS 22 апреля 2017, 22:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Конечно. И меня бесит что на сегодняшний день лучшая команда Рфпл это главный неудачник и лузер на европейской арене

      -5
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец > Liverpool#krasnodar 22 апреля 2017, 22:40

      Единственный кто играет в Европе норм из России это Бердыевские команды, а эти мешки вроде Зенита только ноют, от них больше ничего не дождешься! Андерлехт пройти не смогли позор, когда Ростов их просто порвал!

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 22 апреля 2017, 21:23

      Ой расстреляют!!!!!!!!!!!!1 глупости какие,пропустит матч,два,пусть лучше тренируется ,чем по вашим кабинетам чиновничьим ходить,судей лучше готовьте,либо приглашайте со стороны,чем готовить таких,,,,,,,,,,,,,,,,

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