Григорьянц: «Глушаков приглашен на заседание КДК РФС»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал эпизод с удалением полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова в матче 24-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:3), а также заявил, что хавбек будет приглашен на заседание комитета.

«На заседании КДК рассмотрим удаление Дениса Глушакова. Ему была показана прямая красная карточка за грубую игру в борьбе за мяч. Он будет приглашен на заседание. По главному судье Михаилу Вилкову ясности пока нет. Он должен работать в 25-м туре на матче в Оренбурге», – сказал Григорьянц.

Сообщатеся, что заседание КДК состоится 25 апреля в 12:00 по московскому времени.

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