Хавбек сборной Австралии: «В России покажем, насколько сильна наша сборная»

Капитан сборной Австралии Майл Йединак поделился ожиданиями от предстоящего Кубка конфедераций, который пройдет этим летом в России. Напомним, что австралийская команда на групповом этапе сыграет с Германией, Чили и Камеруном.

– Участие в крупном турнире – это всегда интересно и крайне полезно для развития команды. Кубок конфедераций в России – шанс для нас сыграть минимум три матча против грандов мирового футбола и выиграть престижный международный турнир, а такая возможность выпадает нечасто. Кроме того, мы сможем акклиматизироваться и адаптироваться в России за год до старта чемпионата мира. Мы будем играть на стадионах чемпионата мира и сможем познакомиться с местной культурой, традициями и атмосферой, а это даст нам небольшое преимущество на ЧМ-2018.

– Что думаете о соперниках на групповом этапе Кубка конфедераций? С той же Германией вы встречались на ЧМ-2010, с Чили – на ЧМ-2014.

– Непростая группа, но когда играешь в турнире чемпионов, то легких соперников и не может быть. Немцы – действующие чемпионы мира, но два года назад мы приехали к ним на товарищеский матч и сумели добиться ничьей 2:2. Начало матча против Чили на ЧМ-2014 нам не слишком удалось, и все же на том турнире мы смогли доказать миру, что способны биться на равных с сильнейшими сборными. Камерун – действующий чемпион Африки. Каждый из трех матчей на групповой стадии станет для нас настоящим вызовом.

– Австралия всегда показывает достойные результаты на Кубке конфедераций. По силам ли нынешней команде добиться успеха и в этом году?

– Австралийский характер помогает нам успешно выступать на Кубке конфедераций и преодолевать преграды на нашем пути – мы особенно сильны, когда сталкиваемся с серьезным вызовом. В России покажем, насколько сильна Австралия.