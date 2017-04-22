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    Гвардиола считает, что игроки «Баварии» и Анчелотти должны гордиться собой после матчей с «Реалом»

    Бывший главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола, ныне возглавляющий «Манчестер Сити», выразил мнение, что игроки и тренерский штаб мюнхенского клуба должны испытывать гордость после четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов с «Реалом».

    Напомним, что в обеих встречах «Бавария» вела в счете, но затем оставалась вдесятером вследствие удалений и проигрывала.

    «Мне кажется, «Бавария» должна гордиться собой. Я говорю об Анчелотти, игроках и всех тех, кто переживает за эту команду.

    Знаю на личном опыте, что против «Реала» очень тяжело играть. Но «Бавария» до удаления выглядела лучше», – сказал Гвардиола.

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    Источник: Marca

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    22.04.2017 09:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 22 апреля 2017, 15:14

      Как можно сказать Бавария лучше играла до удаления когда у РЕАЛА точность передачи превосходил чем у Баварии.

      0
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      Рейтинг: +161

      adekvat 22 апреля 2017, 11:49

      Судьи тоже гордятся.

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 22 апреля 2017, 11:24

      Правильно,пора в футболе видеоповторы применять ,как в хоккее,будет честно,столько спорных моментов в играх

      0
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      Рейтинг: +32

      milanium 22 апреля 2017, 10:40

      да. Должны гордится что они проиграли с помощью судьи , а так по пеналти Нойер бы показал всем мастер класс

      -1
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 22 апреля 2017, 10:01

      - не понимаю, чем гордиться!?...Хосеп, ты лучше свой "сити" стимулируй, а то не ровен час - без еврокубков останешься)))

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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 22 апреля 2017, 09:50

      ))))

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