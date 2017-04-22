Гвардиола считает, что игроки «Баварии» и Анчелотти должны гордиться собой после матчей с «Реалом»

Бывший главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола, ныне возглавляющий «Манчестер Сити», выразил мнение, что игроки и тренерский штаб мюнхенского клуба должны испытывать гордость после четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов с «Реалом».

Напомним, что в обеих встречах «Бавария» вела в счете, но затем оставалась вдесятером вследствие удалений и проигрывала.

«Мне кажется, «Бавария» должна гордиться собой. Я говорю об Анчелотти, игроках и всех тех, кто переживает за эту команду.

Знаю на личном опыте, что против «Реала» очень тяжело играть. Но «Бавария» до удаления выглядела лучше», – сказал Гвардиола.

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