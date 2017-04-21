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    Бубнов: «На месте «Реала» в полуфинале ЛЧ могла оказаться «Бавария», не испорти матч бригада арбитров»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о предстоящем матче полуфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Атлетико». По словам Бубнова, место в полуфинале могло принадлежать «Баварии», но судейские ошибки не позволили мюнхенскому клубу пройти дальше.

    «Для испанцев жеребьевка в каком-то смысле прошла удачно: их представитель точно будет в финале. И для «Атлетико», и для «Реала» это будут тяжелые игры – в этом противостоянии нет фаворита. «Реал» постоянно испытывает трудности с «матрасниками», хотя и идет в лидерах чемпионата. Например, в недавнем матче эти команды сыграли вничью, в самой концовке счет сравнял Гризманн. Думаю, что для Симеоне – это последняя возможность выиграть Лигу чемпионов с «Атлетико».

    Кстати, на месте «Реала» вполне могла оказаться «Бавария», не испорти матч экстра-класса венгерская бригада арбитров. Их ошибки, безусловно, повлияли на результат. «Атлетико» же уверенно разобрался с «Лестером»: англичане, конечно, дали бой, но они были объективно слабее по всем параметрам и вылетели заслуженно», – сказал Бубнов.

    Первые встречи полуфиналов Лиги чемпионов состоятся 2 и 3 мая.

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    Источник: Sportbox.ru

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    21.04.2017 21:09
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +54

      Evklid 21 апреля 2017, 22:48

      да не оказалась бы она.ей и так арбитры 2 пенальти подарили

      -1
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      Рейтинг: +36

      Diman0083 21 апреля 2017, 22:28

      Да, реально жалко немцев. И несправедливые ошибки все испортили. Наказывать надо таких судей большущим рублем, тогда подумают сто раз. Электрик виноват - всё пропало, врач виноват -всё пропало, пожарный виноват- всё пропало, только вот у судей в футболе человеческий фактор блин!

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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 21 апреля 2017, 22:11

      хоть и бавария сильнее реала но как оказалось не всегда опыт и сила решает.

      0
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      Рейтинг: +48

      Антон Конев 21 апреля 2017, 21:36

      какое горе

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