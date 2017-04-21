Гончаренко остался доволен игрой Чалова и Жамалетдинова

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 24-го тура РФПЛ против «Уфы» (2:0) высказался об игре молодых футболистов армейцев Тимура Жамалетдинова и Федора Чалова, а также поделился мнением о возможном чемпионстве «Спартака».

— «Зенит» уже согласился, что «Спартак» чемпион. Что думаете вы?

— Надо быть мудрыми и думать о том, что есть следующий матч, который надо выиграть. В любом случае, каждый тур будет все больше прояснять ситуацию. Наша задача — следующий тур с «Локомотивом».

— Сегодня вышли на замену два молодых игрока. Как оцените их игру?

— Доволен Жамалетдиновым и Чаловым. При должном отношении они могут вырасти в больших форвардов. Хотя это в большей степени зависит от них. У нас есть еще ряд молодых игроков, мы рады с ними работать. Когда многие говорят, что у нас короткая скамейка, они просто не представляют, насколько сильные у нас молодые игроки. Если есть возможность — мы их выпускаем.

— Почему не играл Оланаре? Из-за тактики «Уфы»?

— Просто он получил повреждение. Думаю, в следующем матче он уже сможет играть.

ЦСКА располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России, отставая от «Спаратка» на семь очков. Отметим, у красно-белых есть игра в запасе.

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