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    Гончаренко остался доволен игрой Чалова и Жамалетдинова

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 24-го тура РФПЛ против «Уфы» (2:0) высказался об игре молодых футболистов армейцев Тимура Жамалетдинова и Федора Чалова, а также поделился мнением о возможном чемпионстве «Спартака».

    — «Зенит» уже согласился, что «Спартак» чемпион. Что думаете вы?

    — Надо быть мудрыми и думать о том, что есть следующий матч, который надо выиграть. В любом случае, каждый тур будет все больше прояснять ситуацию. Наша задача — следующий тур с «Локомотивом».

    — Сегодня вышли на замену два молодых игрока. Как оцените их игру?

    — Доволен Жамалетдиновым и Чаловым. При должном отношении они могут вырасти в больших форвардов. Хотя это в большей степени зависит от них. У нас есть еще ряд молодых игроков, мы рады с ними работать. Когда многие говорят, что у нас короткая скамейка, они просто не представляют, насколько сильные у нас молодые игроки. Если есть возможность — мы их выпускаем.

    — Почему не играл Оланаре? Из-за тактики «Уфы»?

    — Просто он получил повреждение. Думаю, в следующем матче он уже сможет играть.

    ЦСКА располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России, отставая от «Спаратка» на семь очков. Отметим, у красно-белых есть игра в запасе.

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    Источник: ПФК ЦСКА

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    21.04.2017 20:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 апреля 2017, 21:11

      Просто надо их чаще выпускать.

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      Рейтинг: +1481

      GM > Диктор 21 апреля 2017, 23:33

      Как в Спартаке, да? Много там у вас , при нынешнем тренере, молодых "чаще" играет?

      0
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      Рейтинг: +41

      Лопатка 21 апреля 2017, 20:22

      ага

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