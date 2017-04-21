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    Роналду и Рамос настаивают на переходе Левандовского в «Реал»

    Форвард «Реала» Криштиану Роналду и защитник Серхио Рамос выступают за переход нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовского. Они попросили футболиста сборной Польши о переезде в Мадрид. Такой разговор состоялся после финального свистка ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором испанцы победили со счетом 4:2. В этом же матче Левандовски стал автором одного гола.

    Стоит отметить, что в 2014 году президент «Реала» Флорентино Перес уже имел контакты с представителями поляка, который тогда выступал в составе дортмундской «Боруссии». Но договориться стороны так и не смогли.

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    Источник: AS

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    21.04.2017 10:52
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 28 апреля 2017, 18:03

      в мю бы его

      0
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 21 апреля 2017, 15:49

      Как насчет обмена на Бензема???)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 21 апреля 2017, 12:17

      Не дождётесь!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      neofizer 21 апреля 2017, 11:26

      а он туда сам хочет?!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > neofizer 21 апреля 2017, 11:43

      он ещё год назад, чуть ли не каждый месяц, говорит что хотел бы перебраться в Реал, думаю был бы крутой трансфер

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 21 апреля 2017, 11:16

      Думаю хорошее приобретение для Реала!!!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: -90

      Raider26 21 апреля 2017, 11:07

      на фига он им?

      -1
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL > Raider26 21 апреля 2017, 12:05

      Чтоб побед и трофеев было дофига

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 21 апреля 2017, 11:04

      Бензема сливают?

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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 > Den Bull 21 апреля 2017, 14:00

      Бэйл то кувшин из глины.Он то есть то нет.На фиг он нужен.Вот место него может.

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