Роналду и Рамос настаивают на переходе Левандовского в «Реал»

Форвард «Реала» Криштиану Роналду и защитник Серхио Рамос выступают за переход нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовского. Они попросили футболиста сборной Польши о переезде в Мадрид. Такой разговор состоялся после финального свистка ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором испанцы победили со счетом 4:2. В этом же матче Левандовски стал автором одного гола.

Стоит отметить, что в 2014 году президент «Реала» Флорентино Перес уже имел контакты с представителями поляка, который тогда выступал в составе дортмундской «Боруссии». Но договориться стороны так и не смогли.

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