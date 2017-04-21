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    Тарханов видит Ильина в составе сборной России

    Главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал форварде своей команды Владимире Ильине. По словам специалиста, если игрок не перестанет прогрессировать, то уже в ближайшее время может оказаться в обойме сборной России.

    «Когда мы брали Ильина – видели, что он скоростной, мощный парень, но не думали, конечно, что так быстро заиграет. Самая сильная его черта – характерность. А еще Ильин очень внимательно слушает все, что мы ему говорим, это очень важно.

    Вообще, основным форвардом «Урала» был Павлюченко, но он получил травму, а Ильин оказался в нужное время в нужном месте, ощутил наше доверие и стал забивать. Хотя еще на сборах Владимир хорошо себя проявлял, в том числе на позиции крайнего нападающего.

    Если Ильин будет прогрессировать, забивать, то и в сборной на него внимание обратят. Все-таки центрфорвардов в нашей стране не так много. Мотивация? Ильин в этом не нуждается, ведь в следующем матче мы играем с «Зенитом». Он сам питерский, и, думаю, к этому сопернику готовится особенно», – рассказал Тарханов

    В матче 24-го тура «Уралу» предстоит встретиться с «Зенитом» на выезде. В текущем сезоне Ильин провел пять матчей в российской Премьер-лиге, в которых забил три гола.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.04.2017 08:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 21 апреля 2017, 16:57

      Надо Ильину дать возможность проявить себя в сборной,а правда,хороших центрфорвардов,то маловато...

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    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 21 апреля 2017, 11:21

      А кто-то видит Тарханова главным тренером сборной?

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