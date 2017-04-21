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    Орлов: «Луческу не справился с задачей, которую на него возлагали на весну»

    Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов прокомментировал период работы Мирчи Луческу в должности главного тренера «Зенита».

    Должен ли уйти Луческу?

    – К этому, в общем-то, идет, но решать клубу. Есть еще концовка, и на кону стоит второе место. Лига чемпионов, если играть турнир, – это 18-20 миллионов евро. Если команда не попадает, могут снижаться бонусы и все другое.

    Луческу не справился с той задачей, которую на него возлагали на весну. У него контракт «2+1». За год могут возвращать деньги. Ни Адвокат, ни Петржела, ни все предыдущие тренеры плохо не говорили про своих игроков. Были внутренние разногласия, но не на пресс-конференциях.

    А Луческу вдруг сказал, что если бы не детские ошибки Ивановича, то счет был бы другой в матче с «Андерлехтом». Ну он же взрослый человек, это же обидные слова для того, кто с «Челси» выиграл просто все, что можно. Можно иначе сказать: дай ему месяц поиграть, а потом ставь. Луческу свою вину перебросил на игрока, и тот это почувствовал. Серб Иванович уже не может быть совместим с этим тренером. Ты думай, что говоришь. А что про Шатова сказал Луческу?

    Румынский специалист возглавил «Зенит» в мае 2016 года. После 23-х туров чемпионата России команда занимает третье место в турнирной таблице.

    Источник: «Эхо Москвы»

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    21.04.2017 00:04
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 21 апреля 2017, 16:49

      Гнать надо цыгана за низкие результаты и никакой компенсации! Или вычесть с тех, кто его приглашал!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5179

      Каратель 21 апреля 2017, 14:15

      в зине справляются только с одной задачей-освоение бюджета

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 21 апреля 2017, 12:10

      Ответственность всегда коллективная. А виновных уже надо искать в раздевалке и на тренировках, но никак не в интервью. Грамотный тренер всегда будет оправдывать своих игроков и брать вину на себя, в то время как при личной встрече будет раздавать люлей. И это правильно!

      0
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      Рейтинг: +496

      firs04 21 апреля 2017, 10:07

      Орэл лети уже на пенсию

      0
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 21 апреля 2017, 08:11

      а игроки чё справились

      0
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    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 21 апреля 2017, 08:06

      Генка-флюгер!

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