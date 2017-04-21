Орлов: «Луческу не справился с задачей, которую на него возлагали на весну»

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов прокомментировал период работы Мирчи Луческу в должности главного тренера «Зенита».

– Должен ли уйти Луческу?

– К этому, в общем-то, идет, но решать клубу. Есть еще концовка, и на кону стоит второе место. Лига чемпионов, если играть турнир, – это 18-20 миллионов евро. Если команда не попадает, могут снижаться бонусы и все другое.

Луческу не справился с той задачей, которую на него возлагали на весну. У него контракт «2+1». За год могут возвращать деньги. Ни Адвокат, ни Петржела, ни все предыдущие тренеры плохо не говорили про своих игроков. Были внутренние разногласия, но не на пресс-конференциях.

А Луческу вдруг сказал, что если бы не детские ошибки Ивановича, то счет был бы другой в матче с «Андерлехтом». Ну он же взрослый человек, это же обидные слова для того, кто с «Челси» выиграл просто все, что можно. Можно иначе сказать: дай ему месяц поиграть, а потом ставь. Луческу свою вину перебросил на игрока, и тот это почувствовал. Серб Иванович уже не может быть совместим с этим тренером. Ты думай, что говоришь. А что про Шатова сказал Луческу?

Румынский специалист возглавил «Зенит» в мае 2016 года. После 23-х туров чемпионата России команда занимает третье место в турнирной таблице.