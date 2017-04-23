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РФПЛ. «Крылья Советов» поделили очки с «Рубином», «Краснодар» примет «Арсенал»

23 апреля 2017, 16:30
158

В воскресенье 24-й тур российской Премьер-лиги продолжится тремя матчами.

«Томь» на своем поле сыграет с «Оренбургом», «Крылья Советов» примут «Рубин», а тульский «Арсенал» на выезде сыграет с «Краснодаром».

Чемпионат России. РФПЛ. 24-й тур

Краснодар – Арсенал (Тула)

23 апреля, 17:00 по московскому времени

Зенит (Санкт-Петербург) – Урал (Екатеринбург) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Иванович, 86; 2:0 – Молло, 90+3.

Уфа – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Витиньо, 65; 0:2 – Чалов, 90.

Локомотив (Москва) – Амкар (Пермь) – 3:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Бодул, 22; 1:1 – Ал. Миранчук, 42; 2:1 – Тарасов, 54; 3:1 – Фернандеш, 56 (с пенальти); 3:2 – Бодул, 61 (с пенальти); 3:3 – Прокофьев, 89.

Ростов (Ростов-на-Дону) – Спартак (Москва) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Бухаров, 23; 2:0 – Гацкан, 45+3; 3:0 – Бухаров, 50.

Терек (Грозный) – Анжи (Махачкала) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Форбс, 14

Томь (Томск) – Оренбург – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Аде, 22; 1:1 – Пугин, 36; 1:2 – Благо, 73.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Уфа ЦСКА Зенит Урал Локомотив Амкар-Пермь Ростов Спартак Ахмат Анжи Томь Оренбург Крылья Советов Рубин Краснодар Арсенал
Комментарии (158)
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Диктор
1492865570
Первая игра на стадионе Петровском обернулась позором для Зенита.Вилков продажная цука.Повторюсь позор Зениту за такие три очка.
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FCZenit1990
1492865971
Сука вы футбол то смотрите посмотрите все удаления правильные были, если Спартак купил это чемпионство мы не виноваты
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Сармат Ростов
1492866065
Грязная игра. Ничего сделать Зенит не смог! Только три удаления вытащили за уши Зеню))) Стыдно, товарищи...
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Челнинец
1492866079
надо подать жалобу на эпизод с Дзюбой, умышленный удар кулаком в голову, это прямая красная карточка! Судья- вот кто герой матча, всю игру он сделал
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CskaMoscovv
1492866107
Вот Урал порадовал) если б не эти удаления, уральцы могли бы рассчитывать на положительный результат.
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deinego77@yandex.ru
1492866203
Респект и уважуха Уралу!!!!!!!!!!!!!
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Дэс
1492866991
Я видел ложу, где сидели миллер и вся компания в тот момент, когда был забит первый гол. На лицах читалась такая самоуверенность, и всё стало на свои места. Т.е. переживать не было смысла им, т.к. заранее знали, что судья сделает своё дело. Урал, вы молодцы! А бомжам, это ещё аукнится!
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zenit2012
1492872445
Ростов раскатывает Спартак как пацанов дворовых...
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Cobold
1492873783
Если бы Ростов не учавствовал в Еврокубках, то он бы был чемпионом... Вонючий спартак лишь бумажная свинья и место ему в 6-ках. Даже проиграть достойно не может. Глушаков - пидор.
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ali2004
1492875698
Судья вырывает победу у Урала, Ростов разгромил середнячка.
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