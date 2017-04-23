РФПЛ. «Крылья Советов» поделили очки с «Рубином», «Краснодар» примет «Арсенал»

В воскресенье 24-й тур российской Премьер-лиги продолжится тремя матчами.
«Томь» на своем поле сыграет с «Оренбургом», «Крылья Советов» примут «Рубин», а тульский «Арсенал» на выезде сыграет с «Краснодаром».
Чемпионат России. РФПЛ. 24-й тур
23 апреля, 17:00 по московскому времени
Зенит (Санкт-Петербург) – Урал (Екатеринбург) – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Иванович, 86; 2:0 – Молло, 90+3.
Уфа – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Витиньо, 65; 0:2 – Чалов, 90.
Локомотив (Москва) – Амкар (Пермь) – 3:3 (1:1)
Голы: 0:1 – Бодул, 22; 1:1 – Ал. Миранчук, 42; 2:1 – Тарасов, 54; 3:1 – Фернандеш, 56 (с пенальти); 3:2 – Бодул, 61 (с пенальти); 3:3 – Прокофьев, 89.
Ростов (Ростов-на-Дону) – Спартак (Москва) – 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Бухаров, 23; 2:0 – Гацкан, 45+3; 3:0 – Бухаров, 50.
Терек (Грозный) – Анжи (Махачкала) – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Форбс, 14
Томь (Томск) – Оренбург – 1:2 (1:1)
Голы: 0:1 – Аде, 22; 1:1 – Пугин, 36; 1:2 – Благо, 73.