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    РФПЛ. «Крылья Советов» поделили очки с «Рубином», «Краснодар» примет «Арсенал»

    В воскресенье 24-й тур российской Премьер-лиги продолжится тремя матчами.

    «Томь» на своем поле сыграет с «Оренбургом», «Крылья Советов» примут «Рубин», а тульский «Арсенал» на выезде сыграет с «Краснодаром».

    Чемпионат России. РФПЛ. 24-й тур

    Краснодар – Арсенал (Тула)

    23 апреля, 17:00 по московскому времени

    Зенит (Санкт-Петербург) – Урал (Екатеринбург) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Иванович, 86; 2:0 – Молло, 90+3.

    Уфа – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Витиньо, 65; 0:2 – Чалов, 90.

    Локомотив (Москва) – Амкар (Пермь) – 3:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Бодул, 22; 1:1 – Ал. Миранчук, 42; 2:1 – Тарасов, 54; 3:1 – Фернандеш, 56 (с пенальти); 3:2 – Бодул, 61 (с пенальти); 3:3 – Прокофьев, 89.

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Спартак (Москва) – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Бухаров, 23; 2:0 – Гацкан, 45+3; 3:0 – Бухаров, 50.

    Терек (Грозный) – Анжи (Махачкала) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Форбс, 14

    Томь (Томск) – Оренбург – 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Аде, 22; 1:1 – Пугин, 36; 1:2 – Благо, 73.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.04.2017 16:30
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    Комментарии144
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 23 апреля 2017, 17:45

      Жаль, Рубин отскочил, сука!

      0
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      Рейтинг: +30

      Danko1987 23 апреля 2017, 15:04

      Краснодар победа должна быть с нами !!!!!

      0
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 23 апреля 2017, 13:36

      Краснодар мы с тобой !!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 23 апреля 2017, 11:38

      Победы Крыльям, порвите этих псов рубиновых! Чтобы больше не переманивали молодёжь Локо, СУКИ!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 23 апреля 2017, 09:14

      Победы Краснодару!!!!!!!!!!! Гонка за Зенитом и ЦСКА!!!!!!!!!!Догнать и перегнать!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +281

      serhz > Mahone 23 апреля 2017, 11:38

      Какой идиот отменил трансляцию из Краснодара ! ??

      0
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      Рейтинг: +201

      DoNAld DUc 23 апреля 2017, 09:01

      Краснодар мы с тобой !!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 23 апреля 2017, 06:25

      Тур продажного судейства.. иначе не назвать

      0
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 23 апреля 2017, 01:26

      С победой, Ростовушка!!
      Едем дальше, побеждаем..и в ЛЕ!!

      1
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      Рейтинг: +48

      Ветеран17 22 апреля 2017, 20:35

      Не надо драматизировать ситуацию. В первом круге Спартак проиграл Крыльям с большим счетом и ничего. Надо проанализировать матч и сделать выводы тренерскому штабу. А болельщики Зенита и ЦСКА пусть порадуются недолго.

      3
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 > Ветеран17 22 апреля 2017, 22:16

      ага, это будем слушать и после игры с ЦСКА)))

      1
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 22 апреля 2017, 19:05

      да и вообще кто то думал что в ростове всё будет легко ?

      0
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