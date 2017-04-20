Ройс: «Боруссия» могла забить три гола»

Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс заявил, что его команда не смогла справиться с поставленной тренером задачей на ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с «Монако». Он считает, что на это повлияли два быстро пропущенных гола.

«Мы начали матч не лучшим образом. Не смогли прижать соперника, не справились с поставленной задачей и быстро стали уступать в счете 0:2. Но на этом игра не закончилась. Мы могли забить три гола. Мы хорошо начали играть после перерыва, но больше одного мяча так и не сумели забить», – признался Ройс.

Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Монако» – «Боруссия» закончился со счетом 3:1. В первой встрече также были сильнее французы – 3:2.