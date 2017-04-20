Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ройс: «Боруссия» могла забить три гола»

    Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс заявил, что его команда не смогла справиться с поставленной тренером задачей на ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с «Монако». Он считает, что на это повлияли два быстро пропущенных гола.

    «Мы начали матч не лучшим образом. Не смогли прижать соперника, не справились с поставленной задачей и быстро стали уступать в счете 0:2. Но на этом игра не закончилась. Мы могли забить три гола. Мы хорошо начали играть после перерыва, но больше одного мяча так и не сумели забить», – признался Ройс.

    Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Монако» – «Боруссия» закончился со счетом 3:1. В первой встрече также были сильнее французы – 3:2.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.04.2017 06:32
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 22 апреля 2017, 06:53

      я бы хет-трик сделал бы 100% а может и покер бы разложил будь я в стартовом составе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 20 апреля 2017, 11:25

      круто. а Венгер мог купить Марсьяля, Погба и т.д

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 20 апреля 2017, 10:15

      могла ,не могла..... пройдено все уже. в истории не напишут,что могла

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 20 апреля 2017, 07:05

      Порадовались слабом сопернику в четвертьфинале и поплатились.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11