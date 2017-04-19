Гризманн: «Это был матч года для «Лестера»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн признался, что еще до ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов испанцы знали, что игра получится сложной. Он отметил то давление, которое оказывал «Лестер» на протяжении всех 90 минут встречи.

«Мы знали, что будет тяжело. Так и получилось. Это был матч года для «Лестера». Они очень хорошо нас давили, но в мы отлично оборонялись и пытались контратаковать.

Когда вышел Ульоа, игра изменилась, нам стало сложнее. Сейчас мы счастливы и должны продолжать в том же духе», – сказал Гризманн.

Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Лестер» – «Атлетико» завершился со счетом 1:1. В первом матче сильнее были испанцы – 1:0.