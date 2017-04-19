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    Симеоне: «Весь вечер боялись того, что «Лестер» может сделать»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне признался, что до самого финального свистка в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Лестером» не мог чувствовать себя спокойно. По его словам, соперник постоянно оказывал давление в штрафной площади.

    «Я переполнен эмоциями и гордостью за игру моей команды. Играть против «Лестера» было большим удовольствием. Мы весь вечер боялись того, что соперники могут сделать, когда они пошли в атаку во втором тайме.

    Что соперникам сегодня удалось, так это насытить фланги. Они делали много навесов на Ульоа, который создавал нам огромные проблемы в штрафной площади. Перестановки нам помогли, хотя понадобилось некоторое время, чтобы игроки адаптировались на поле», – сказал Симеоне.

    Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Лестер» – «Атлетико» завершился со счетом 1:1. В первом матче сильнее были испанцы – 1:0.

    Источник: УЕФА

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    19.04.2017 07:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +91

      AloneStalker 19 апреля 2017, 10:29

      Молодцы лисы! Так пишется Футбольная история с большой буквы!

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