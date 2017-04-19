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    Коке доволен третьим выходом «Атлетико» в полуфинал Лиги чемпионов

    Полузащитник «Атлетико» Коке отметил успех своей команды – третий выход в полуфинал Лиги чемпионов за последние четыре года.

    «Мы довольны тем, как работала команда. Мы снова вышли в полуфинал Лиги чемпионов, а это задача не из простых. Добиться подобного три раза за последние четыре года – просто невероятно.

    Во втором тайме они играли плотнее, более прямолинейно. Мы знали, что так будет, и бились до самого конца», – считает Коке.

    Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Лестер» – «Атлетико» завершился со счетом 1:1. В первом матче сильнее были испанцы – 1:0.

    Источник: УЕФА

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    19.04.2017 07:06
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 19 апреля 2017, 07:42

      Атлетико давай обыграй Реал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 19 апреля 2017, 07:40

      Уже пора выигрывать эту ЛЧ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 19 апреля 2017, 07:16

      Мадрид рулит в Европе.

      0
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