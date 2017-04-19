Коке доволен третьим выходом «Атлетико» в полуфинал Лиги чемпионов

Полузащитник «Атлетико» Коке отметил успех своей команды – третий выход в полуфинал Лиги чемпионов за последние четыре года.

«Мы довольны тем, как работала команда. Мы снова вышли в полуфинал Лиги чемпионов, а это задача не из простых. Добиться подобного три раза за последние четыре года – просто невероятно.

Во втором тайме они играли плотнее, более прямолинейно. Мы знали, что так будет, и бились до самого конца», – считает Коке.

Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Лестер» – «Атлетико» завершился со счетом 1:1. В первом матче сильнее были испанцы – 1:0.