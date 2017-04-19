Варди гордится «Лестером»

Нападающий «Лестера» Джейми Варди считает, что его команда может гордиться своим выступлением в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. По его словам, у англичан были шансы пробиться в полуфинал турнира, но этого оказалось недостаточно.

«Мы бросили все силы в бой во втором тайме, добились некоторых успехов, но в итоге не достигли результата. Мы отдали все, что могли, и можем гордиться собой», – заявил после матча футболист.

Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Лестер» – «Атлетико» завершился со счетом 1:1. В первом матче сильнее были испанцы – 1:0.