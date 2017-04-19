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    Варди гордится «Лестером»

    Нападающий «Лестера» Джейми Варди считает, что его команда может гордиться своим выступлением в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. По его словам, у англичан были шансы пробиться в полуфинал турнира, но этого оказалось недостаточно.

    «Мы бросили все силы в бой во втором тайме, добились некоторых успехов, но в итоге не достигли результата. Мы отдали все, что могли, и можем гордиться собой», – заявил после матча футболист.

    Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Лестер» – «Атлетико» завершился со счетом 1:1. В первом матче сильнее были испанцы – 1:0.

    Источник: УЕФА

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    19.04.2017 06:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +91

      AloneStalker 19 апреля 2017, 10:29

      Молодцы! Герои!

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    • ...
      Рейтинг: +788

      dddolphin 19 апреля 2017, 07:49

      Жаль...История футбольного чуда 16/17 подошла к концу..
      Ждем теперь чудес ль РБ и Хоффе в сказке 17/18 )
      Лестер молодцы!

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