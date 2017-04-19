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    Зидан: «Матч против «Баварии» – самый трудный за мою тренерскую карьеру в «Реале»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (4:2). Напомним, мадридский клуб победил по сумме двух матчей со счетом 6:3 и вышел в полуфинал.

    «Не совру, если скажу, что это был самый трудный матч в моей карьере на посту главного тренера «Реала». «Бавария» давила, но мы смогли сохранить спокойствие. Были моменты, когда мы были близки к голу, но не забивали. Немцы воспользовались ошибками, которые мы допустили. Это был тяжелый матч, но мы показали хороший футбол.

    Конечно, мы поговорили с Анчелотти о судействе, я понимаю его недовольство. Но с журналистами обсуждать работу судей не буду. У них сложная работа. Что касается Роналду, то мы знаем, что в самые важные моменты можем на него рассчитывать», – сказал специалист.

    Роналду в матче против «Баварии» оформил хет-трик, а также забил свой 100-й мяч в Лиге чемпионов.

    «Мы должны провести идеальный матч». Как Криштиану выкинул «Баварию» из Лиги чемпионов

    Источник: L' Equipe

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    19.04.2017 01:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 19 апреля 2017, 10:34

      Я думал что самый сложный матч был когда от напряжения у Зидана порвались штаны))) А вообще ЗиЗу красавец,молодцы!!!

      0
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 19 апреля 2017, 05:25

      Потому, что сошлись 2 сильнейшие команды в мире на данный момент.

      4
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 19 апреля 2017, 04:17

      Фантастика и нету больше слов

      -1
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