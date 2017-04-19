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  • Зидан: «Матч против «Баварии» – самый трудный за мою тренерскую карьеру в «Реале»

Зидан: «Матч против «Баварии» – самый трудный за мою тренерскую карьеру в «Реале»

19 апреля 2017, 01:11
3

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (4:2). Напомним, мадридский клуб победил по сумме двух матчей со счетом 6:3 и вышел в полуфинал.

«Не совру, если скажу, что это был самый трудный матч в моей карьере на посту главного тренера «Реала». «Бавария» давила, но мы смогли сохранить спокойствие. Были моменты, когда мы были близки к голу, но не забивали. Немцы воспользовались ошибками, которые мы допустили. Это был тяжелый матч, но мы показали хороший футбол.

Конечно, мы поговорили с Анчелотти о судействе, я понимаю его недовольство. Но с журналистами обсуждать работу судей не буду. У них сложная работа. Что касается Роналду, то мы знаем, что в самые важные моменты можем на него рассчитывать», – сказал специалист.

Роналду в матче против «Баварии» оформил хет-трик, а также забил свой 100-й мяч в Лиге чемпионов.

«Мы должны провести идеальный матч». Как Криштиану выкинул «Баварию» из Лиги чемпионов

Источник: L' Equipe
Лига чемпионов Реал Бавария Анчелотти Карло Зидан Зинедин
Комментарии (3)
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Аристократ Олжик
1492564638
Фантастика и нету больше слов
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Max Urbanov
1492568709
Потому, что сошлись 2 сильнейшие команды в мире на данный момент.
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ЖОРРО
1492587252
Я думал что самый сложный матч был когда от напряжения у Зидана порвались штаны))) А вообще ЗиЗу красавец,молодцы!!!
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