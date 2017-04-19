Зидан: «Матч против «Баварии» – самый трудный за мою тренерскую карьеру в «Реале»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (4:2). Напомним, мадридский клуб победил по сумме двух матчей со счетом 6:3 и вышел в полуфинал.

«Не совру, если скажу, что это был самый трудный матч в моей карьере на посту главного тренера «Реала». «Бавария» давила, но мы смогли сохранить спокойствие. Были моменты, когда мы были близки к голу, но не забивали. Немцы воспользовались ошибками, которые мы допустили. Это был тяжелый матч, но мы показали хороший футбол.

Конечно, мы поговорили с Анчелотти о судействе, я понимаю его недовольство. Но с журналистами обсуждать работу судей не буду. У них сложная работа. Что касается Роналду, то мы знаем, что в самые важные моменты можем на него рассчитывать», – сказал специалист.

Роналду в матче против «Баварии» оформил хет-трик, а также забил свой 100-й мяч в Лиге чемпионов.

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