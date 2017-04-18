Давид Луис: «Челси» проиграл «Манчестер Юнайтед» не по вине арбитра»

Защитник «Челси» Давид Луис признал, что судейские решения не повлияли на результат матча 33-г тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (0:2). По словам бразильца, синие проиграли встречу исключительно по своей вине.

Напомним, в моменте с первым забитым голом хавбек манкунианцев Андер Эррера, вероятно, подыграл себе рукой в начале атаки, приведшей в итоге к взятию ворот.

«Я видел это, но будем считать, что этого не видел арбитр. Соперники провели контратаку, и, находясь за игроком, ты не можешь фолить, потому что получишь красную карточку. Это нормально, что иногда арбитр видит, а иногда не видит момента, поэтому нельзя осуждать его, поскольку мы сами допускали ошибки в матче. Причина нашего поражения кроется не в арбитре. Просто наша игра была не на высоте», – сказал Луис.

После 32-х туров «Челси» возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя «Тоттенхэм» на четыре очка. «Манчестер Юнайтед» расположился на пятом месте с отставанием в четыре балла от зоны Лиги чемпионов.