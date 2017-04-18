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  • «Реал» и «Бавария» встретятся в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов

«Реал» и «Бавария» встретятся в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов

18 апреля 2017, 20:54
21

Во вторник вечером состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором сойдутся в борьбе «Реал» и «Бавария». Встреча между командами пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Напомним, что в первой игре подопечные Зинедина Зидана взяли верх над мюнхенским клубом со счетом 2:1.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию поединка. Начало в 21:45, не пропустите!

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Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Реал Бавария
Комментарии (21)
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NEON-SM
1492495007
битва великих
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84aivengo
1492495047
представляю... опять хоккей... )))
Ответить
alex1951
1492496557
Это будет Финал в четвертьфинале! Будет рубка,рубилищщще не на жисть ,а на смерть! Всем смотреть, Рассчитываю на доп.время с пендалями. Лицо нейтральное,так что желаю всего лишь красивага футбола
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milanium
1492496722
бавария легко не сдаётся
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de bruyne
1492498657
Бавария так легко не сдается... дуглос Коста в состав дальными ударами
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САНЁК17
1492499371
Кто знает сегодня есть игра кхл?
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Александр Домаза
1492503210
ну хоть в этот раз бавария не подведи
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Danish Dynamite
1492508828
Я буду смотреть Лестер - Атлетико. Реал - Бавария - матч суперклассный, но глорский, слишком много пафоса вокруг него. Удачи Баварии, конечно... хотя будет архисложно.
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nelez
1492514456
Битва ТИТАНОВ. Встречается две самые лучшие клубы мира.Это ранний финал.Можно сказать финал в 4/1 финале.Шансы 75 на 25 в пользу РЕАЛА-учитывая счет в первой встрече. Надеемся будем смотреть лучший матч в 2017-года. УДАЧИ И УСПЕХОВ ВЕЛИКОМУ РЕАЛУ!!!
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Axe111
1492540004
мозги себе купите. КУПИТЕ ТРАНСЛЯЦИЮ......ЕЩЕ ЧТО КУПИТЬ??? и еще про Реал и Бавария встретятся между собой! !!! ПОЧЕМУ ЭТИ МЕГА КЛУБЫ ВСТРЕТЯТСЯ, А НАШИ НЕДОКОМАНДЫ спартачишка и бомжатник СРАЗЯТСЯ БЛ*ДЬ! !!!!!СРАЗЯТСЯ КАРЛ
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