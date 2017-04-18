«Реал» и «Бавария» встретятся в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов

Во вторник вечером состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором сойдутся в борьбе «Реал» и «Бавария». Встреча между командами пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Напомним, что в первой игре подопечные Зинедина Зидана взяли верх над мюнхенским клубом со счетом 2:1.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию поединка. Начало в 21:45, не пропустите!

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