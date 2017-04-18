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    «Реал» и «Бавария» встретятся в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов

    Во вторник вечером состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором сойдутся в борьбе «Реал» и «Бавария». Встреча между командами пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

    Напомним, что в первой игре подопечные Зинедина Зидана взяли верх над мюнхенским клубом со счетом 2:1.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию поединка. Начало в 21:45, не пропустите!

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.04.2017 20:54
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 19 апреля 2017, 00:03

      вот это рубинштейн! впердед пиво баварское!

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 18 апреля 2017, 22:40

      100000 зрителей.
      Реалу реальная помощь! Мощно!
      Баварцам 45 минут, на чудо или...ку ку...

      0
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 18 апреля 2017, 22:35

      Ааааааааа хочу посмотреть хоккей по матч тв.

      0
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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 18 апреля 2017, 22:12

      Интересный должен быть сюжет в матче

      0
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      Рейтинг: +3558

      Axe111 18 апреля 2017, 21:26

      мозги себе купите. КУПИТЕ ТРАНСЛЯЦИЮ......ЕЩЕ ЧТО КУПИТЬ???

      и еще про Реал и Бавария встретятся между собой! !!! ПОЧЕМУ ЭТИ МЕГА КЛУБЫ ВСТРЕТЯТСЯ, А НАШИ НЕДОКОМАНДЫ спартачишка и бомжатник СРАЗЯТСЯ БЛ*ДЬ! !!!!!СРАЗЯТСЯ КАРЛ

      -1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 18 апреля 2017, 21:18

      Желаю всем приятного просмотра от красивой игры !!!

      0
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      Рейтинг: +617

      nelez 18 апреля 2017, 14:20

      Битва ТИТАНОВ. Встречается две самые лучшие клубы мира.Это ранний финал.Можно сказать финал в 4/1 финале.Шансы 75 на 25 в пользу РЕАЛА-учитывая счет в первой встрече.
      Надеемся будем смотреть лучший матч в 2017-года.
      УДАЧИ И УСПЕХОВ ВЕЛИКОМУ РЕАЛУ!!!

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 18 апреля 2017, 12:47

      Я буду смотреть Лестер - Атлетико. Реал - Бавария - матч суперклассный, но глорский, слишком много пафоса вокруг него.
      Удачи Баварии, конечно... хотя будет архисложно.

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      Рейтинг: +84

      Александр Домаза 18 апреля 2017, 11:13

      ну хоть в этот раз бавария не подведи

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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder > Александр Домаза 18 апреля 2017, 22:32

      не факт

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      Рейтинг: +84

      Александр Домаза > Mr_Murder 18 апреля 2017, 22:33

      ну понятное дело

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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder > Александр Домаза 18 апреля 2017, 22:35

      :))

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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 18 апреля 2017, 10:09

      Кто знает сегодня есть игра кхл?

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