Хаби Алонсо: «Есть команды, игру которых можно анализировать и предсказывать. С «Реалом» это почти бесполезно»

Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо поделился ожиданиями от ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Реалом».

«Мы знаем, как повернуть ход противостояния в свою сторону. Болельщики «Реала» обеспечат прекрасную атмосферу, поэтому настрой у мадридцев на своем стадионе будет запредельным.

Есть команды, игру которых вы можете анализировать и предсказывать. С «галактикос» это почти бесполезно. В их составе множество талантливых и гениальных футболистов, которых будет сложно остановить. Они могут наказать тебя в любое мгновение», – приводит слова Алонсо El Pais.

Поединок «Реал» – «Бавария» состоится во вторник, 18 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало – в 21:45 по московскому времени. Напомним, что в первой встрече мюнхенцы в родных стенах уступили со счетом 1:2.