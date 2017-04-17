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    Хаби Алонсо: «Есть команды, игру которых можно анализировать и предсказывать. С «Реалом» это почти бесполезно»

    Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо поделился ожиданиями от ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Реалом».

    «Мы знаем, как повернуть ход противостояния в свою сторону. Болельщики «Реала» обеспечат прекрасную атмосферу, поэтому настрой у мадридцев на своем стадионе будет запредельным.

    Есть команды, игру которых вы можете анализировать и предсказывать. С «галактикос» это почти бесполезно. В их составе множество талантливых и гениальных футболистов, которых будет сложно остановить. Они могут наказать тебя в любое мгновение», – приводит слова Алонсо El Pais.

    Поединок «Реал» – «Бавария» состоится во вторник, 18 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало – в 21:45 по московскому времени. Напомним, что в первой встрече мюнхенцы в родных стенах уступили со счетом 1:2.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.04.2017 17:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 18 апреля 2017, 05:17

      Две мои любимые команды сошлись ( Даже не знаю за кого болеть.

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      Рейтинг: +26

      ЧИНГИСХАН 90 17 апреля 2017, 19:38

      Прошлогодные Бавария мог спокойно обыграть! Ну если максимум играть можно выиграть!

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