Куйперс обслужит матч «Барселона» – «Ювентус», «Монако» с «Боруссией» рассудит Скомина

УЕФА назначил судей на ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов.

Поединок «Барселона» – «Ювентус» обслужит голландская бригада во главе с Бьорном Куйперсом. Лайнсмены – Сандер ван Рукел, Эрвин Зейнстра. Помощники за воротами – Пол ван Букел, Данни Маккели. Четвертый арбитр – Марио Дикс.

На встрече «Монако» с дортмундской «Боруссией» будет работать словенец Дамир Скомина. Арбитры на линиях – Юре Прапротник, Роберт Вукан. Судьи за воротами – Матей Юг, Славко Винчич. Четвертый рефери – Томаж Кланчник.

Оба матча состоятся в среду, 19 апреля. Начало – в 21:45 по московскому времени.