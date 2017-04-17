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    Куйперс обслужит матч «Барселона» – «Ювентус», «Монако» с «Боруссией» рассудит Скомина

    УЕФА назначил судей на ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Поединок «Барселона»«Ювентус» обслужит голландская бригада во главе с Бьорном Куйперсом. Лайнсмены – Сандер ван Рукел, Эрвин Зейнстра. Помощники за воротами – Пол ван Букел, Данни Маккели. Четвертый арбитр – Марио Дикс.

    На встрече «Монако» с дортмундской «Боруссией» будет работать словенец Дамир Скомина. Арбитры на линиях – Юре Прапротник, Роберт Вукан. Судьи за воротами – Матей Юг, Славко Винчич. Четвертый рефери – Томаж Кланчник.

    Оба матча состоятся в среду, 19 апреля. Начало – в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    17.04.2017 14:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +46

      Черемшанец 18 апреля 2017, 07:53

      лишь бы отсудили без ошибок

      0
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      Рейтинг: +617

      nelez 17 апреля 2017, 19:45

      много пенальти назначает.Но не дает играть грубо.Так что скоростной игры не будет

      0
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 17 апреля 2017, 17:00

      посмотрим как рассудит Куйперс, вроде норм судья.

      0
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