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Луческу взял на себя ответственность за то, что не смог построить команду

16 апреля 2017, 23:11
16

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился эмоциями после матча 23-го тура РФПЛ против «Спартака» (1:2). Специалист взял на себя ответственность за то, что не смог построить команду.

– Поздравляю Карреру. Он заслужил первое место, на котором находится его команда. В первом тайме «Спартак» выглядел лучше, мы попали под серьезное давление и наши игроки допускали порой совсем глупые ошибки. На последних минутах мы пошли на риск, выпустили Джорджевича, раскрылись... Не помогло. «Спартак» заслужил победу.
Теперь наша задача – сделать все, чтобы завоевать путевку в Лигу чемпионов. «Зенит» не имеет права оставаться без этого турнира второй год подряд.

– Гол Промеса был забит по правилам?

– Не хочу говорить огульно, не знаю.

– После матча первого круга вы сказали, что «Зенит» сильнее «Спартака» и обязан его обыгрывать. С тех пор все изменилось?

– Я и сейчас не могу сказать, что «Спартак» сильнее нас. Но по тому, как эта команда сегодня боролась, она заслужила три очка. У «Зенита» есть проблемы с составом. Команду покинули лидеры – Гарай, Халк, Витсель... Но я не перекладываю ни какого ответственность. Это я не смог построить команду, в которой все было бы отлажено.

– «Спартак» еще можно догнать?

– Только если сам «Спартак» подарит кому-то свое лидерство.

«Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РФПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Луческу Мирча
Комментарии (16)
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zico2205
1492373616
Сказанное делает ему честь....Но только это...Его назначение- огромная ошибка....
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Asbjorn
1492374429
По составу то конечно сильнее зенит,но даже без 2-х основных нападающих спартак его обыграл
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Freyk
1492375238
Дело не в лидерах, покинувших командах, а в том, как Луческу строит атаку «Зенита». Румын полностью игнорирует Мака, Молло, Шатова, Кержакова, Джорджевича, доверяя место в основе Кокорину, который ничего не показывает. Он не варьирует состав ни на грамм, не делает замены во втором тайме, упрямо ставя своего любимчика в основу. С таким подходом немудрено, что «Зенит» стал забивать раз в три года.
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Max Urbanov
1492375908
Он в чем то прав, ушел Халк, вокруг которого строилась вся команда. Найти лидера, замену Халку сложно. Мне кажется Луческу норм тренер, просто нужно время построить новую команду. Спартак молодцы, хорошо играли командой, в первом тайме вообще давили Зенит. Очень надеюсь, что в еврокубках будут так же играть
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Мары
1492376299
Ух ты. Луческу неожиданно понял, что он цыган !!! Белисимо !
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edw7777
1492377016
Пора подумать об отставке. Не понимаю как на такую игру можно ставить в центр таких, как Эрнани. Неужели в дубле все слабее этого бразильца?!!! Поговаривают, что возможно Клоппа подписать: было бы здорово.
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ДСА
1492395828
Очевидно что Луческу сам не уйдёт. Компенсацию хочет.
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zadira56
1492397702
Вали уже!
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Путник 13
1492410476
В отставку должен уйти не только Луческу ..но и директор Зенита ..который всё это замесил..
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sidul1
1492422627
Российский чемпионат оказался не под силу Луческу,Россия-это не Украина
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