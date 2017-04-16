Луческу взял на себя ответственность за то, что не смог построить команду

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился эмоциями после матча 23-го тура РФПЛ против «Спартака» (1:2). Специалист взял на себя ответственность за то, что не смог построить команду.

– Поздравляю Карреру. Он заслужил первое место, на котором находится его команда. В первом тайме «Спартак» выглядел лучше, мы попали под серьезное давление и наши игроки допускали порой совсем глупые ошибки. На последних минутах мы пошли на риск, выпустили Джорджевича, раскрылись... Не помогло. «Спартак» заслужил победу.

Теперь наша задача – сделать все, чтобы завоевать путевку в Лигу чемпионов. «Зенит» не имеет права оставаться без этого турнира второй год подряд.

– Гол Промеса был забит по правилам?

– Не хочу говорить огульно, не знаю.

– После матча первого круга вы сказали, что «Зенит» сильнее «Спартака» и обязан его обыгрывать. С тех пор все изменилось?

– Я и сейчас не могу сказать, что «Спартак» сильнее нас. Но по тому, как эта команда сегодня боролась, она заслужила три очка. У «Зенита» есть проблемы с составом. Команду покинули лидеры – Гарай, Халк, Витсель... Но я не перекладываю ни какого ответственность. Это я не смог построить команду, в которой все было бы отлажено.

– «Спартак» еще можно догнать?

– Только если сам «Спартак» подарит кому-то свое лидерство.

«Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РФПЛ.