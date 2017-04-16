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    Луческу взял на себя ответственность за то, что не смог построить команду

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился эмоциями после матча 23-го тура РФПЛ против «Спартака» (1:2). Специалист взял на себя ответственность за то, что не смог построить команду.

    – Поздравляю Карреру. Он заслужил первое место, на котором находится его команда. В первом тайме «Спартак» выглядел лучше, мы попали под серьезное давление и наши игроки допускали порой совсем глупые ошибки. На последних минутах мы пошли на риск, выпустили Джорджевича, раскрылись... Не помогло. «Спартак» заслужил победу.
    Теперь наша задача – сделать все, чтобы завоевать путевку в Лигу чемпионов. «Зенит» не имеет права оставаться без этого турнира второй год подряд.

    – Гол Промеса был забит по правилам?

    – Не хочу говорить огульно, не знаю.

    – После матча первого круга вы сказали, что «Зенит» сильнее «Спартака» и обязан его обыгрывать. С тех пор все изменилось?

    – Я и сейчас не могу сказать, что «Спартак» сильнее нас. Но по тому, как эта команда сегодня боролась, она заслужила три очка. У «Зенита» есть проблемы с составом. Команду покинули лидеры – Гарай, Халк, Витсель... Но я не перекладываю ни какого ответственность. Это я не смог построить команду, в которой все было бы отлажено.

    – «Спартак» еще можно догнать?

    – Только если сам «Спартак» подарит кому-то свое лидерство.

    «Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.04.2017 23:11
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +875

      sidul1 17 апреля 2017, 12:50

      Российский чемпионат оказался не под силу Луческу,Россия-это не Украина

      1
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 17 апреля 2017, 09:27

      В отставку должен уйти не только Луческу ..но и директор Зенита ..который всё это замесил..

      0
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      ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг > Путник 13 17 апреля 2017, 11:38

      Узнай сначала кто такой директор в клубе. Точно -это не то, что директор школы.

      0
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 17 апреля 2017, 06:33

      Ну наконец то. А то судьи и прочая ересь мешают им!

      0
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      Рейтинг: +345

      zadira56 17 апреля 2017, 05:55

      Вали уже!

      2
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      Рейтинг: +929

      ДСА 17 апреля 2017, 05:23

      Очевидно что Луческу сам не уйдёт. Компенсацию хочет.

      1
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 17 апреля 2017, 00:10

      Пора подумать об отставке. Не понимаю как на такую игру можно ставить в центр таких, как Эрнани. Неужели в дубле все слабее этого бразильца?!!! Поговаривают, что возможно Клоппа подписать: было бы здорово.

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 16 апреля 2017, 23:58

      Ух ты.
      Луческу неожиданно понял, что он цыган !!!
      Белисимо !

      -2
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 16 апреля 2017, 23:51

      Он в чем то прав, ушел Халк, вокруг которого строилась вся команда. Найти лидера, замену Халку сложно. Мне кажется Луческу норм тренер, просто нужно время построить новую команду. Спартак молодцы, хорошо играли командой, в первом тайме вообще давили Зенит. Очень надеюсь, что в еврокубках будут так же играть

      0
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 16 апреля 2017, 23:40

      Дело не в лидерах, покинувших командах, а в том, как Луческу строит атаку «Зенита». Румын полностью игнорирует Мака, Молло, Шатова, Кержакова, Джорджевича, доверяя место в основе Кокорину, который ничего не показывает. Он не варьирует состав ни на грамм, не делает замены во втором тайме, упрямо ставя своего любимчика в основу. С таким подходом немудрено, что «Зенит» стал забивать раз в три года.

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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > Freyk 17 апреля 2017, 09:42

      Вы правы практически во всём!Кокорина давно надо было посадить в запас, а Молло ввести в состав-было бы больше пользы.Я бы ещё Нету отправил в Португалию- сколько мячей он привёз Зениту!?Второй гол Спартака полностью на его совести. Зениту нужно серьёзно укреплять защиту-Ломбертс уйдет -совсем плохо будет.Если бы играли Бельгиец и Серб в центре итог матча был бы другим.Луческу не управляет командой!

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 16 апреля 2017, 23:27

      По составу то конечно сильнее зенит,но даже без 2-х основных нападающих спартак его обыграл

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Asbjorn 17 апреля 2017, 00:07

      чем он сильнее объясните мне тупому У Зенита разве есть Промес или Глушаков Даже Комбаров играет сильнее Смольникова я уж не говорю о Дзюбе Кокорине и Юсупове этим давно пора в ФНЛи если бы не лимит их бы не было и близко в Питереи непонятно какой дурак подписал Ивановичаи сколько можно терпеть Нету такого чуда нет вообще в РФПЛ В Зените есть три игрока всего три это Данни Шатов и с натяжкой Жулиано и тот сильно сдал и вы говорите что у них состав сильней

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > Garrincha58 17 апреля 2017, 00:48

      объясняю,тот же комбаров,ещенко, и любой крайний защитник спартака уступает что смолбникову ,что кришито,жулиано потенциально сильнее глушакова,зобнина плюс у спартака сейчас вообще нападающих нет,но,даже если смотреть по именам,не исходя из нынешней формы футболистов,игроки зенита сильнее,дело в том,что спартак выкладывется и работает на поле,а зенит х.уи пинает,и больше говорит,чем делает,понятно объяснил?

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