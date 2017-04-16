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    Гусев: «Шансы ЦСКА на чемпионство? Все может быть»

    Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев выразил мнение, что армейцы еще могут стать чемпионами РФПЛ в текущем сезоне. Ветеран надеется на потерю очков лидером первенства «Спартаком».

    «Подождите. Все может быть. Я буду до последнего болеть за ЦСКА. Нас ждет интересный матч «Спартак» – «Зенит». Если красно-белые выиграют, то, конечно, очень сложно будет их достать. А вот если спартаковцы очки потеряют, то борьба продолжится», – заявил Гусев.

    ЦСКА после 23 матчей занимает в турнирной таблице РФПЛ второе место, отставая от «Спартака» на семь очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.04.2017 07:53
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +979

      directorpg 16 апреля 2017, 16:04

      Все может быть! Не говорить "гоп", пока не перепрыгнул.

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 16 апреля 2017, 15:03

      Уже не может быть,поздновато!!!!!!!!!!! Спартак чемпион!!!!!!!!!!!!! Неужели дождались

      0
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      Рейтинг: +62

      NoN141 16 апреля 2017, 12:30

      какое чемпионство???... Скорее всего 3-4 место.

      -2
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 16 апреля 2017, 10:59

      Надо верить в рекорд Игаря в еврокубках, а не в осечку Великого и Могучего!!!

      -2
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      Рейтинг: +840

      vovan55 16 апреля 2017, 10:58

      да уж, свои терять не надо, на авось чемпионство не пролазит...

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 апреля 2017, 10:13

      Такой большой а в сказки верит.

      -1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 16 апреля 2017, 10:04

      Странная мысль. Маразматическая, уровня Рейнгольда.

      0
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 16 апреля 2017, 08:15

      Ветеран надеется на потерю очков лидером первенства «Спартаком».. Пздц.. надеятся надо на победу своего клуба, а не на потерю очков соперников.

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