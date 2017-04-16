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Гусев: «Шансы ЦСКА на чемпионство? Все может быть»

16 апреля 2017, 07:53
8

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев выразил мнение, что армейцы еще могут стать чемпионами РФПЛ в текущем сезоне. Ветеран надеется на потерю очков лидером первенства «Спартаком».

«Подождите. Все может быть. Я буду до последнего болеть за ЦСКА. Нас ждет интересный матч «Спартак» – «Зенит». Если красно-белые выиграют, то, конечно, очень сложно будет их достать. А вот если спартаковцы очки потеряют, то борьба продолжится», – заявил Гусев.

ЦСКА после 23 матчей занимает в турнирной таблице РФПЛ второе место, отставая от «Спартака» на семь очков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гусев Ролан
Комментарии (8)
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Д Альбертини
1492319702
Ветеран надеется на потерю очков лидером первенства «Спартаком».. Пздц.. надеятся надо на победу своего клуба, а не на потерю очков соперников.
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serppion
1492326288
Странная мысль. Маразматическая, уровня Рейнгольда.
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Диктор
1492326793
Такой большой а в сказки верит.
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vovan55
1492329535
да уж, свои терять не надо, на авось чемпионство не пролазит...
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АлёшкА91
1492329572
Надо верить в рекорд Игаря в еврокубках, а не в осечку Великого и Могучего!!!
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NoN141
1492335043
какое чемпионство???... Скорее всего 3-4 место.
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Mahone
1492344221
Уже не может быть,поздновато!!!!!!!!!!! Спартак чемпион!!!!!!!!!!!!! Неужели дождались
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directorpg
1492347886
Все может быть! Не говорить "гоп", пока не перепрыгнул.
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