Гусев: «Шансы ЦСКА на чемпионство? Все может быть»

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев выразил мнение, что армейцы еще могут стать чемпионами РФПЛ в текущем сезоне. Ветеран надеется на потерю очков лидером первенства «Спартаком».

«Подождите. Все может быть. Я буду до последнего болеть за ЦСКА. Нас ждет интересный матч «Спартак» – «Зенит». Если красно-белые выиграют, то, конечно, очень сложно будет их достать. А вот если спартаковцы очки потеряют, то борьба продолжится», – заявил Гусев.

ЦСКА после 23 матчей занимает в турнирной таблице РФПЛ второе место, отставая от «Спартака» на семь очков.