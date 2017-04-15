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    Шалимов: «В обороне «Краснодар» играет по сопернику, а в атаке – от себя»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал итог матча 23-го тура РФПЛ, в котором краснодарский клуб одержал минимальную победу над «Рубином» (1:0). По словам российского специалиста, его подопечные должны были побеждать с более убедительным счетом.

    После данного результата «быки» остались на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 38 очков.

    – Игра получилась для нас сложной и нервной. Мы должны были побеждать увереннее и доводить до крупной победы. Нужно было использовать шансы при счете 0:0 еще в первом тайме.

    – За счет чего вам удалось обыграть Грасию тактически?

    – В тактическом плане мы всегда готовимся к матчам одинаково. В обороне играем по сопернику, а в атаке – от себя. Очень много было моментов, и хорошо, что Смолов забил. В целом, мы довольны.

    Источник: «Матч ТВ»

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    15.04.2017 22:04
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 16 апреля 2017, 15:11

      Посмотрите сколько учеников РОманцева возглавляют по все РОссии клубы!!!!!!!!!!Это говорит о многом,Романцева в Спартак!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 16 апреля 2017, 15:09

      Толковый игрок был,умный,думаю и тренер будет отличный,желаю удачи и возвращения в свою родную КОМАНДУ "СПАРТАК!"

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 16 апреля 2017, 07:58

      Игорек, что ты внес в тактику команды?...

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 15 апреля 2017, 23:09

      А надо, чтобы от тренера, а не от себя. Впрочем, с ним давно уже всё понятно.

      0
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 15 апреля 2017, 22:48

      Чё то Я понял , что Я ниХ.......я не понял

      Ты чё несЁЖЖЖ . А.??????

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