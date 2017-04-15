Шалимов: «В обороне «Краснодар» играет по сопернику, а в атаке – от себя»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал итог матча 23-го тура РФПЛ, в котором краснодарский клуб одержал минимальную победу над «Рубином» (1:0). По словам российского специалиста, его подопечные должны были побеждать с более убедительным счетом.

После данного результата «быки» остались на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 38 очков.

– Игра получилась для нас сложной и нервной. Мы должны были побеждать увереннее и доводить до крупной победы. Нужно было использовать шансы при счете 0:0 еще в первом тайме.

– За счет чего вам удалось обыграть Грасию тактически?

– В тактическом плане мы всегда готовимся к матчам одинаково. В обороне играем по сопернику, а в атаке – от себя. Очень много было моментов, и хорошо, что Смолов забил. В целом, мы довольны.