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    Месси требует от «Барселоны» пять летних трансферов

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси выдвинул клубу требования. По информации источника, футболист хочет, чтобы текущий состав испанской команды был усилен пятью новыми игроками.

    Аргентинский игрок предпочитает, чтобы его партнерами по команде стали Марко Верратти, Филиппе Коутиньо, Эктор Бельерин, Бернарду Силва и Киллиан Мбаппе.

    Ранее сообщалось об интересе «Барселоны» к полузащитнику «Ливерпуля» Коутиньо. Неймар утверждал, что тоже хочет видеть его в команде.

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    Источник: Skysports

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    15.04.2017 23:01
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    Комментарии38
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      Рейтинг: -186

      Protosser 17 апреля 2017, 09:43

      Имеет право высказывать мнение, что развопились-то?
      Если руководство хочет пилить бабло, скупая древесину - Месси имеет право найти себе другой клуб, без подлых тварей у банковского счета команды.
      Причем - вопят, как я вижу фаны пидридского клуба) Бомбануло знатно)

      -3
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      Рейтинг: +129

      Пикап96 > Protosser 17 апреля 2017, 19:08

      Ахах) Сказал бы хоть что-то по теме - можно было еще бы тебя всерьез воспринимать, а так очередной барсоглорик, причем необоснованные оскорбления Мадридского клуба - это диагноз;) А по поводу бомбануло, уважаемый, я боюсь, ты по ходу не знаешь значения данного слова)

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      Рейтинг: -186

      Protosser > Пикап96 18 апреля 2017, 14:14

      Если бы ты знал - как мне похер на твое восприятие - ты бы расплакался.
      Знаю значение - это то, что происходит с вашими задницами, когда вы читаете новости про Месси.

      -1
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      Рейтинг: +13

      Spectr34 17 апреля 2017, 03:35

      нормально))))

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 16 апреля 2017, 19:52

      Нормально,может его тренером сделать!!!!!!!!!Круто

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      Рейтинг: +30

      Daniil Boiko 16 апреля 2017, 05:29

      Мля...понабежали глоры Реала....

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      Рейтинг: +129

      Пикап96 > Daniil Boiko 16 апреля 2017, 10:15

      Не матерись, малой! Рано еще такие слова говорить!;)

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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 16 апреля 2017, 05:06

      НАДОЕЛО ИГРАТЬ С ЛОБЗИКАМИ.Нужны достойные партнеры

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      Рейтинг: +259

      pzdc. 16 апреля 2017, 03:39

      После того как ушли Пуйоль, Дани Алвес оборона Барсы в коме..

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      Рейтинг: +806

      тигрик 16 апреля 2017, 03:09

      С каких пор клубом правят игроки?! мож я че пропустил...

      -1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 16 апреля 2017, 02:10

      Гном что-то реально почуял себя пупом земли, вокруг которого должны все вертеться... В этом и есть величие игрока, из недокоманды, своим примером и харизмой вдохновить её на свершения, скажем как это сделал Рон с Португалией, а не и без того по составу крутую команду, пичкать ещё больше топ-игроками, указывая тренеру что ему делать, подставляя нацию чтобы его уговаривали обратно вернуться в сборную, диктую руководству свои ультиматумы и прочие вещи... Вот по этому поведения и видно, что из себя представляет человек на самом деле, а не наигранное "пай мальчик" для широкой общественности...

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      Рейтинг: +30

      Daniil Boiko > ivanthebest 16 апреля 2017, 05:27

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      Ты идиот!?

      -4
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      Рейтинг: +30

      Daniil Boiko > ivanthebest 16 апреля 2017, 05:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Месси сейчас лучший в мире! Сравни его игру с другими футболистами! Рон говно по игре, в сравнении с Месси!

      -5
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > Daniil Boiko 16 апреля 2017, 09:13

      Это вы уважаемый калл! Что-то я не заметил в Турине Месси, а ровно как и не заметил его присутствие в Париже.

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      Рейтинг: +73

      Фесс 16 апреля 2017, 01:01

      Б - Бомбануло.

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      Рейтинг: +816

      diktatop 16 апреля 2017, 00:25

      карлик совсем из ума выжил.... надоело видимо когда его обыгрывают....

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      Рейтинг: +259

      pzdc. > diktatop 16 апреля 2017, 00:32

      А есть разве такие игроки кого нельзя обыгрывать ?)

      Даже у Погба который стоит 100 лям отбирает у него мяч Ростовчан Колачев который оценивается в 2 бутылки пива))

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      Рейтинг: +30

      Daniil Boiko > diktatop 16 апреля 2017, 05:30

      Когда его обыгрывали!!?


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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > pzdc. 16 апреля 2017, 09:16

      Погба, это невероятно переоцененный и раскрученный игрок который не соответствует этому уровню! На нем просто сделали хорошие деньги и все. А на самом деле он не чем не лучше Виктора Ваньямы (Тоттенхем Хотспур), Виктора Мозеса (Челси), Муса Сиссоко (Кристал Пэлас) и многих других игроков, у которых ценники не такие баснословные!

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      Рейтинг: +129

      Пикап96 > Daniil Boiko 16 апреля 2017, 10:14

      В Париже, в Турине, да хотя бы в Малаге, или ты, глорик малолетний, за своим обожаемым гномиком не следишь??

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      Рейтинг: +30

      Daniil Boiko > Пикап96 16 апреля 2017, 19:37

      Школьник молчи!

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      Рейтинг: +129

      Пикап96 > Daniil Boiko 16 апреля 2017, 20:33

      ахах)) Я школу 10 лет назад закончил, недалекий друг мой) А вот кому помолчать бы не помешало, так это тебе)) Пишешь чушню всякую, народ веселишь)

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