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Месси требует от «Барселоны» пять летних трансферов

15 апреля 2017, 23:01
38

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси выдвинул клубу требования. По информации источника, футболист хочет, чтобы текущий состав испанской команды был усилен пятью новыми игроками.

Аргентинский игрок предпочитает, чтобы его партнерами по команде стали Марко Верратти, Филиппе Коутиньо, Эктор Бельерин, Бернарду Силва и Киллиан Мбаппе.

Ранее сообщалось об интересе «Барселоны» к полузащитнику «Ливерпуля» Коутиньо. Неймар утверждал, что тоже хочет видеть его в команде.

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Источник: Skysports
Испания. Примера Барселона Месси Лионель Коутиньо Филиппе Верратти Марко Бельерин Эктор Силва Бернарду Мбаппе Килиан
Комментарии (38)
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Evklid
1492286563
у жены пусть требует
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Юрэс
1492287484
Да иди ты на Х .. у , гандонациЯ
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Platon Faustov
1492287647
Кто-то тут хорошо написал "Барселона стала хуже, после того как ее стал тренировать Месси" Заелся он что-то
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sochi-2013
1492287735
Хвост вертит собакой!
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diktatop
1492291557
карлик совсем из ума выжил.... надоело видимо когда его обыгрывают....
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ivanthebest
1492297841
Гном что-то реально почуял себя пупом земли, вокруг которого должны все вертеться... В этом и есть величие игрока, из недокоманды, своим примером и харизмой вдохновить её на свершения, скажем как это сделал Рон с Португалией, а не и без того по составу крутую команду, пичкать ещё больше топ-игроками, указывая тренеру что ему делать, подставляя нацию чтобы его уговаривали обратно вернуться в сборную, диктую руководству свои ультиматумы и прочие вещи... Вот по этому поведения и видно, что из себя представляет человек на самом деле, а не наигранное "пай мальчик" для широкой общественности...
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тигрик
1492301349
С каких пор клубом правят игроки?! мож я че пропустил...
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Alex Flash
1492308362
НАДОЕЛО ИГРАТЬ С ЛОБЗИКАМИ.Нужны достойные партнеры
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Daniil Boiko
1492309778
Мля...понабежали глоры Реала....
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Protosser
1492411427
Имеет право высказывать мнение, что развопились-то? Если руководство хочет пилить бабло, скупая древесину - Месси имеет право найти себе другой клуб, без подлых тварей у банковского счета команды. Причем - вопят, как я вижу фаны пидридского клуба) Бомбануло знатно)
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