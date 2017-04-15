Месси требует от «Барселоны» пять летних трансферов

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси выдвинул клубу требования. По информации источника, футболист хочет, чтобы текущий состав испанской команды был усилен пятью новыми игроками.

Аргентинский игрок предпочитает, чтобы его партнерами по команде стали Марко Верратти, Филиппе Коутиньо, Эктор Бельерин, Бернарду Силва и Киллиан Мбаппе.

Ранее сообщалось об интересе «Барселоны» к полузащитнику «Ливерпуля» Коутиньо. Неймар утверждал, что тоже хочет видеть его в команде.

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