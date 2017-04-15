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  • Данни не обижается на Промеса, в столкновении с которым получил разрыв крестообразных связок

Данни не обижается на Промеса, в столкновении с которым получил разрыв крестообразных связок

15 апреля 2017, 16:38
9

Полузащитник «Зенита» Данни в преддверии матча 23-го тура против «Спартака» заявил, что не держит зла на хавбека красно-белых Квинси Промеса. Напомним, именно в столкновении с голландцем португалец 16 апреля 2016 года получил травму крестообразных связок колена и вылетел из строя на долгий срок.

Матч «Спартак» – «Зенит» 16 апреля на стадионе «Открытие Арена». Начало – в 20:00 по московскому времени.

«Нет, у меня нет обид на Промеса. Мы, кстати, с ним уже обсудили эту тему. Такие ситуации время от времени происходят в футболе, это обычная вещь. Конечно, Промес не хотел специально травмировать меня. Собственно, я тоже никогда не пытаюсь нанести травму сопернику. Думаю исключительно об игре, а не о чем-то другом.

Не возникало ли желание бросить футбол из-за травм? Когда я в первый и во второй раз получал разрыв крестообразных связок, то мне даже в голову не приходила подобная мысль. После третьей травмы, признаюсь, подумал о финише карьеры. Но вскоре понял, что не хочу закончить ее таким образом. Желание вернуться на поле было большим, оно помогло мне достаточно быстро восстановиться», – сказал Данни.

В нынешнем сезоне Данни провел за «Зенит» в РФПЛ четыре матча, в которых забил два гола.

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Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Данни Промес Квинси
Комментарии (9)
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Д Альбертини
1492264353
Мигель, хороший футболист и человек)
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filosof sparty
1492264644
Здоровых колен тебе, Данни
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Алекc
1492264878
и человек и футболист данни хороший, хоть мы и соперники, но отдаю должное ему. столько травм и все равно возвращается на свой уровень. молодец!
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Liverpool#krasnodar
1492264910
Мужик
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monkey1958
1492264971
Здоровья Тебе Данни! И успехов на поле.
Ответить
Dimonadze
1492266609
Молодец в этом плане, в отличии от Акинфеева
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Mahone
1492267942
Красавец Данни,все бывает!!!!!!!!!!!!Удачной игры
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Пастырь
1492289407
Какие же разные люди играют в Зените. Данни прекрасный игрок и человек. И рядом Дзюба - пустышка
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