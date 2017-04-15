Данни не обижается на Промеса, в столкновении с которым получил разрыв крестообразных связок

Полузащитник «Зенита» Данни в преддверии матча 23-го тура против «Спартака» заявил, что не держит зла на хавбека красно-белых Квинси Промеса. Напомним, именно в столкновении с голландцем португалец 16 апреля 2016 года получил травму крестообразных связок колена и вылетел из строя на долгий срок.

Матч «Спартак» – «Зенит» 16 апреля на стадионе «Открытие Арена». Начало – в 20:00 по московскому времени.

«Нет, у меня нет обид на Промеса. Мы, кстати, с ним уже обсудили эту тему. Такие ситуации время от времени происходят в футболе, это обычная вещь. Конечно, Промес не хотел специально травмировать меня. Собственно, я тоже никогда не пытаюсь нанести травму сопернику. Думаю исключительно об игре, а не о чем-то другом.

Не возникало ли желание бросить футбол из-за травм? Когда я в первый и во второй раз получал разрыв крестообразных связок, то мне даже в голову не приходила подобная мысль. После третьей травмы, признаюсь, подумал о финише карьеры. Но вскоре понял, что не хочу закончить ее таким образом. Желание вернуться на поле было большим, оно помогло мне достаточно быстро восстановиться», – сказал Данни.

В нынешнем сезоне Данни провел за «Зенит» в РФПЛ четыре матча, в которых забил два гола.

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