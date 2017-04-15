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    Данни не обижается на Промеса, в столкновении с которым получил разрыв крестообразных связок

    Полузащитник «Зенита» Данни в преддверии матча 23-го тура против «Спартака» заявил, что не держит зла на хавбека красно-белых Квинси Промеса. Напомним, именно в столкновении с голландцем португалец 16 апреля 2016 года получил травму крестообразных связок колена и вылетел из строя на долгий срок.

    Матч «Спартак» – «Зенит» 16 апреля на стадионе «Открытие Арена». Начало – в 20:00 по московскому времени.

    «Нет, у меня нет обид на Промеса. Мы, кстати, с ним уже обсудили эту тему. Такие ситуации время от времени происходят в футболе, это обычная вещь. Конечно, Промес не хотел специально травмировать меня. Собственно, я тоже никогда не пытаюсь нанести травму сопернику. Думаю исключительно об игре, а не о чем-то другом.

    Не возникало ли желание бросить футбол из-за травм? Когда я в первый и во второй раз получал разрыв крестообразных связок, то мне даже в голову не приходила подобная мысль. После третьей травмы, признаюсь, подумал о финише карьеры. Но вскоре понял, что не хочу закончить ее таким образом. Желание вернуться на поле было большим, оно помогло мне достаточно быстро восстановиться», – сказал Данни.

    В нынешнем сезоне Данни провел за «Зенит» в РФПЛ четыре матча, в которых забил два гола.

    Фантазиста: угадай события принципиального противостояния «Спартака» и «Зенита» и выиграй призы от «Темпл Бар»

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.04.2017 16:38
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +678

      Пастырь 15 апреля 2017, 23:50

      Какие же разные люди играют в Зените. Данни прекрасный игрок и человек. И рядом Дзюба - пустышка

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 15 апреля 2017, 17:52

      Красавец Данни,все бывает!!!!!!!!!!!!Удачной игры

      0
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 15 апреля 2017, 17:30

      Молодец в этом плане, в отличии от Акинфеева

      1
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze > Dimonadze 16 апреля 2017, 09:02

      Не знаю почему Cant Stop мне минусанул. Либо он не смотрит наш чемп, а потому не знает кто такой Акинфеев, либо он является папой Игоря

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      Рейтинг: +83

      monkey1958 15 апреля 2017, 17:02

      Здоровья Тебе Данни! И успехов на поле.

      0
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      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar 15 апреля 2017, 17:01

      Мужик

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 15 апреля 2017, 17:01

      и человек и футболист данни хороший, хоть мы и соперники, но отдаю должное ему. столько травм и все равно возвращается на свой уровень. молодец!

      5
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 15 апреля 2017, 16:57

      Здоровых колен тебе, Данни

      2
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 15 апреля 2017, 16:52

      Мигель, хороший футболист и человек)

      2
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